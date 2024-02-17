Ученые раскрыли секрет формирования ранней Земли 1 17.02.2024, 18:02

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Подсказки нашли в вулканах Марса.

Для тихой и пыльной планеты, которую мы видим сегодня, Марс имеет удивительно жестокую историю. Однако теперь ученые считают, что Красная планета может дать некоторые подсказки о том, каким было прошлое нашей планеты, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании команда из Университета Гонконга сосредоточились на изучении первых годов жизни Красной планеты, усеянной вулканами. Грохот на Марсе в те времена, вероятно, был сопоставим с тем, что происходило на Земле до того, как на ней сформировались тектонические плиты около 3 миллиардов лет назад.

В ходе исследования планетолог Джозеф Михальски с командой каталогизировали следы вулканической активности в регионе Эридании, расположенном в южном полушарии Красной планеты. В своей работе ученые использовали данные дистанционного зондирования с нескольких орбитальных аппаратов.

Марс и Земля, вероятно, имели схожую историю вначале своего пути. Однако в отличие от нашей планеты, чья кора состоит из взаимосвязанных плит, плавающих поверх вязкой мантии, современная Красная планета, как считают ученые, состоит из одной плиты, где ранее располагались действующие вулканы.

По словам Михальски, эти вулканы были массивными и чрезвычайно взрывоопасными, а крупнейшим из них считается гора Олимп — щитовой вулкан, в 100 раз превышающий по объему самый большой на Земле Мауна-Лоа на Гавайях.

Авторы исследования считают, что вулканы на Марсе стали такими огромными из-за отсутствия тектонических плит, которые могли бы помочь выбрасывать давление бурлящей мантии. С другой стороны, отсутствие скольжения и опускания плит друг пол друга свидетельствует о том, что геологическая история марсианской коры не подвергалась повторному использованию, как поверхность Земли. Простыми словами, она сохранилась в первозданном виде, а значит может содержать подсказки о том, как могла образоваться собственная кора Земли.

По словам авторов исследования, Марс фактически представляет собой ценную часть головоломки в отношении того, как формировалась кора не только Красной планеты, но и нашей собственной. Исследования показывают, что около 70% марсианской поверхности имеет возраст более 3 миллиардов лет, а около 45% и вовсе старше 3,6 миллиарда лет.

Несмотря на то, что марсианская кора усеяна ударными кратерами, древние геологические летописи в основном остаются нетронутыми — то есть, представляют собой бесценную информацию о геологических условиях ранней Солнечной системы, а также таят в себе «ключ к разгадке ранней эволюции земной коры».

Выбор Михальского с коллегами пал на регион Эридании из-за его сильно намагниченной коры, а также свидетельствах, предполагающих, что именно здесь в какой-то момент истории Красной планеты располагалось марсианское море.

В ходе исследования ученым удалось идентифицировать огромное количество вулканов четырех различных типов:

- вулканические купола;

- стратовулканы;

- пирокластические щиты№,

- кальдерные комплексы.

Предполагается, что все они являются свидетельствами вулканической активности, происходящей здесь около 3,5 миллиарда лет назад. Команда также обнаружила, что структура этих вулканов чрезвычайно схожа с теми, что встречаются сегодня на Земле, однако марсианские вулканы отличаются немного большим диаметром. Вероятно, это связано с более низкой гравитацией на Красной планете.

Показательна и топография древнего ландшафта. Толщина вулканических отложений в регионе Эридании, участки искривленной и складчатой коры, а также ее провисающие бассейны указали исследователям на то, что кора молодого Марса могла быть медленно перевернута предшественником тектоники плит, называемой вертикальной тектоникой.

Авторы исследования полагают, что в регионе Эридании можно найти еще сотни вулканов, многие из которых, вероятно, извергались под древним марсианским морем. Все это обеспечивает параллель с Землей в архейский период, когда наша планета в основном представляла собой водный мир.