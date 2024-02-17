«Работать просто некому» 6 17.02.2024, 18:14

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В регионах не хватает врачей, в том числе детских, поваров, официантов, барменов.

Неделю назад в каменецкой газете появилась статья про нехватку педиатров в районе. Местная жительница пожаловалась на то, что к педиатрам в каменецкой больнице невозможно попасть, пишет bgmedia.site.

«В нашей каменецкой больнице работают только два детских врача. И нужно потратить уйму времени, чтобы попасть к ним на прием, когда сезонные заболевания — на пике. А молодые специалисты выплатили за учебу и ушли. Почему так?»

За ответом на этот вопрос местная районка обратились к главному врачу каменецкой районной больницы Ивану Карасинскому. Тот, в свою очередь, подтвердил, что в местном учреждении здравоохранения действительно работают два специалиста.

«Хорошо, что эти люди есть. Иначе, я не знаю, что бы мы делали и как бы принимали пациентов. Если вдруг кто-то из этих врачей болеет, уезжает на курсы, уходит в отпуск, то мы просим специалистов со стационара».

По словам главврача, нынешний молодой специалист-педиатр, выйдя из декрета, собирается уже не отрабатывать до конца, а хочет перераспределиться по просьбе мужа в Брест. Также глава каменецкой больницы привел еще один пример того, куда уходят специалисты. До недавнего времени у них работала семейная пара врачей-педиатров. Один из них — «целевик», а супруга пришла по распределению. В итоге отработав по целевому направлению, муж уехал в Минск, поскольку его жена – коренная минчанка.

«Мы знали об этом заранее и подали заявку на педиатра в прошлом году, но никто так и не пришел. <…> Каждый специалист сохраняет свою цель и, несмотря на «коврижки», которые ему предлагают здесь, продолжает стремиться к ней».

Иван Карасинский отметил, что недавнее новшество, по которому молодые специалисты могут выплатить деньги за учебу и отказаться от распределения, не работает на пользу районным медучреждениям.

«Наверное, когда его вводили, думали, что это будет основным камнем преткновения и врачи, глядя на кругленькую сумму, все-таки задержатся на рабочих местах. Однако это не стало помехой. Имели место быть в нашем лечебном учреждении и такие случаи, когда к нам распределяли специалиста, а мы его даже в глаза не видели. Так как человек, выплатив необходимую сумму, уходил, не приступив к работе. Поэтому пока к нам детские врачи не захотят прийти по собственному желанию, ничего не поменяется», — пояснил Карасинский.

В этот же день в каменецкой раойнке появилась статья, описывающая аналогичную ситуацию в сфере общепита. Местный житель написал в газету с целью выяснить, почему ресторан «Белая Вежа» бывает закрыт в свое рабочее время.

Выяснилось, что все дело в нехватке кадров. И такая проблема — не только у ресторана «Белая Вежа», но и у кафе «Тет-а-Тет», которое по этой же причине не работает с прошлой осени. По словам начальника отдела заготовок и промышленности ТУП «Брестская межрайонная торговая база» Андрея Денисюка, проблема нехватки кадров в местном общепите действительно есть. В данный момент на собеседование в кафе «Тет-а-Тет» пришли два человека и, возможно, в ближайшее время точка общепита будет «реанимирована» и открыта.

«Возможно, заведение будет работать не в прежнем режиме, но будет. Сейчас на работу требуются: повара, официанты, бармены, технологи, изготовитель полуфабрикатов и мастер производства».

Местная районка предположила, что «ухватить» специалистов в данные заведения можно в Высоковском аграрном колледже. Там готовят поваров, которые обычно после окончания колледжа должны отработать по профессии.

«Вот вам и готовые специалисты. Правда, без опыта работы, но это не страшно — все мы когда-то такими были. В этом году в выпускных экзаменах в колледже сотрудник райпо принимал участие, агитировал и предлагал работу. Две заявки на прохождение практики уже есть. Посмотрим, что из этого выйдет…», — пишут в местной районке.

Тем временем на сайте Государственной службе занятости на 16 февраля 2024 года опубликовано 437 вакансий по Каменецкому району. Среди них — около 30 в медицинской сфере. Местным учреждениям здравоохранения требуется 11 врачей-специалистов. Есть в этом списке и врачи-педиатры.

Что касается сферы общепита, то на 16 февраля 2024 года на сайте Государственной службе занятости по Каменецкому району требуется около 20 работников. Среди них — 11 поваров.