Пять регионов России атаковали десятки дронов 4 17.02.2024, 18:27

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Несколько дронов прилетели и в Калужскую область, которая находится в 250 километрах от Кремля.

Пять российских регионов подверглись налету беспилотников в ночь на 17 февраля. Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении якобы 33 дронов, отмечает The Moscow Times.

В основном удары пришлись на приграничные Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области. В последнюю прилетело сразу 16 беспилотников. По словам губернатор Александр Богомаз, пять из них были уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.

В Белгородской области беспилотники самолетного типа атаковали Губкинский городской округ возле Вислой Дубравы, село Долгое и Яковлевский городской округ в районе Строителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Все три губернатора заверили, что пострадавших и разрушений нет.

Также семь дронов прилетели в Калужскую область, которая находится в 250 км от Кремля. По словам главы региона Владислава Шапши, пять беспилотников были сбиты на территории Людиновского района. Еще два — над Козельским районом. Он добавил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.