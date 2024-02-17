закрыть
17 февраля 2024, суббота, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У политзаключенного Григория Костусева серьезные проблемы со здоровьем

1
  • 17.02.2024, 18:32
  • 1,414
У политзаключенного Григория Костусева серьезные проблемы со здоровьем
Григорий Костусев

Он находится в гродненской тюрьме № 1.

Бывший председатель Партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусев, который находится в гродненской тюрьме № 1, жалуется на здоровье. У него онкологическое заболевание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его зять Дмитрий Антончик.

«По последней информации находится в камере один. Жалуется на здоровье. Говорит, что последние два месяца в «Волчьих норах» были очень тяжелыми. Долгий этап в Гродно также подкосил здоровье», — написал Дмитрий Антончик.

Напомним, Григория Костусева осудили на 10 лет колонии. В заключении у политика обострились проблемы со здоровьем — у него онкологическое заболевание.

В августе прошлого года Костусев прошел онкологическое исследование, однако как минимум до осени ему не сообщали о результатах. При этом политика несколько раз отправляли в ШИЗО и ПКТ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко