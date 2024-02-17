У политзаключенного Григория Костусева серьезные проблемы со здоровьем 1 17.02.2024, 18:32

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Григорий Костусев

Он находится в гродненской тюрьме № 1.

Бывший председатель Партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусев, который находится в гродненской тюрьме № 1, жалуется на здоровье. У него онкологическое заболевание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его зять Дмитрий Антончик.

«По последней информации находится в камере один. Жалуется на здоровье. Говорит, что последние два месяца в «Волчьих норах» были очень тяжелыми. Долгий этап в Гродно также подкосил здоровье», — написал Дмитрий Антончик.

Напомним, Григория Костусева осудили на 10 лет колонии. В заключении у политика обострились проблемы со здоровьем — у него онкологическое заболевание.

В августе прошлого года Костусев прошел онкологическое исследование, однако как минимум до осени ему не сообщали о результатах. При этом политика несколько раз отправляли в ШИЗО и ПКТ.