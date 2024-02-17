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В 30 городах России прошли акции памяти Алексея Навального

  • 17.02.2024, 18:45
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В 30 городах России прошли акции памяти Алексея Навального

В городах организуют стихийные мемориалы.

По всей России 17 февраля прошли акции сторонников убитого российского оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам «ОВД-Инфо» на 16.09 (по Минску) на акциях задержали более 180 человек в 30 городах.

Акции прошли в Санкт-Петербурге (74 задержанных), Москве (49), Ханты-Мансийску (10), Нижнем Новгороде (восемь), Ставрополе, Новосибирске, Томске, Челябинске (по четверо) и других городах.

В Москве местные жители с утра начали приходить к «Стене скорби» и нести цветы, видео публикует Sota.

На одном из видео Sota видно мужчину с плакатом «Путин – убийца Навального», его почти сразу же задерживает полиция. Затем массово задерживать стали и других участников акции.

В Новосибирске акцию хотели провести возле памятника жертвам репрессий, но его оцепили из-за звонка о минировании, пишет Sota. Из-за оцепления горожанам, желающим почтить память Навального, пришлось втыкать цветы прямо в снег возле мемориала.

В Санкт-Петербурге акция проходила возле «Дома специалистов» – места массовых репрессий во время Большого террора. Полиция проводила там задержания и убрала все принесенные цветы.

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