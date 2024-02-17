Bloomberg: Украина хочет убедить Китай принять участие в саммите мира 17.02.2024, 18:55

Принять саммит намерена Швейцария.

Украина хочет убедить Китай поучаствовать в глобальном саммите мира. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стремится обсудить это с китайским коллегой Ваном I на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg Украина хочет, чтобы глобальный саммит мира состоялся уже в марте 2024 года. Но дата, по словам источников Bloomberg, скорее всего, сместится на апрель или май из-за проблем с участием мировых лидеров.

Принять саммит мира хочет Швейцария. Ее дипломаты уже связались с коллегами из Китая и других стран для оценки уровня их интереса. Поговорить об участии Китая хочет и Кулеба со своим китайским коллегой, но Ван I накануне заявлял, что нынешние условия не подходят для мирных переговоров.

Кроме того, Китай вместе с рядом других стран хотят, чтобы в глобальном саммите мира приняла и Россия, но против этого выступает Украина.