Зеленский о будущем Путина: У него есть только две опции впереди 17.02.2024, 19:14

Годы самоизоляции хозяина Кремля привели к его полной деградации.

У президента РФ Путина «есть только две опции впереди», заявил на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский.

«Можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины ясно демонстрирует, где должна завершиться карьера Путина. У него только две опции впереди: быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников», – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что «годы самоизоляции Путина и его безнаказанности привели к его полной деградации».

«Он сейчас открыто оправдывает Гитлера, говоря, что он не виноват за Вторую мировую войну. Он сделал геноцид людей обычной частью своей политики», – сказал Зеленский.

Кроме этого, подчеркнул президент Украины, «Путин убивает всех, кого хочет: это лидер оппозиции, или кто-то, кто кажется ему целью».

Именно поэтому, по словам Зеленского, «после убийства российского оппозиционного политика Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного главу российского государства».

«Он – головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие. Прибытие на его так называемую инаугурацию, пожатие его руки, восприятие его как равного было бы презрением к природе политической власти», – заявил глава украинского государства.