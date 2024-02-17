Топ-5 воодушевляющих фильмов для просмотра в выходные 1 17.02.2024, 19:24

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Эти картины улучшат настроение.

«АиФ» собрали подборку воодушевляющих фильмов, которые заставят улыбнуться.

«Расправь крылья» (2020)

Семейное кино на основе реальных событий от режиссёра Николя Ванье. Подросток Тома приезжает на лето к своему отцу, чудаковатому орнитологу по имени Кристиан. Тоскливый отпуск в деревне обернётся невероятным путешествием. Ради спасения редких птиц необходимо отправиться в Норвегию на дельтаплане.

«Прыгучая братва» (2021)

Школьница Элла переезжает с отцом с побережья в тихий городок, где она никого не знает. Девочка хочет завести новых друзей, а встречает кенгуру. Хвостатая малышка, которую она называет Джоуи, может говорить. А все из-за бесценного волшебного алмаза, которые незадачливые грабители музея обронили в ее родном зоопарке. Пока преступники охотятся за алмазом, полиция идет по следу преступников, Элла и ее новый друг Люк пытаются воссоединить семейство кенгуру.

«Письма к Джульетте» (2010)

Верона – город любви, родина Ромео и Джульетты – навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка Софи оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смит пишет о своей безумной любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного.

«Пиноккио» (2019)

Старый бедный плотник Джеппетто не может себе позволить купить даже материалы для работы, но однажды получает в подарок необычное полено. Из куска дерева он выстругивает почти настоящего мальчика и называет его Пиноккио. Самая большая мечта новоявленного отца — отправить сына в школу, поэтому Джеппетто продаёт куртку и покупает букварь. Но вместо учёбы несносный мальчишка сбегает на представление бродячего цирка кукол, где выступают артисты, очень похожие на него самого. Так начинаются приключения Пиноккио в большом мире, полном магии, загадок и коварных незнакомцев.

«Собачья проблема» (2006)

Соло — молодой писатель, который переживает в своей карьере далеко не лучшие времена. Его первая книга стала очень популярной, хотя ему самому немного стыдно за свое произведение. Но главная его проблема состоит не в этом, а в том, что у него пропало вдохновение, и он не может начать новую книгу. Переживая жуткие моменты своей жизни, молодой человек решает обратиться за помощью к профессиональному психологу, который после курса лечения советует ему завести собаку.