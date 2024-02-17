«За коммуналку отдала аж 220 рублей!» 7 17.02.2024, 19:37

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иллюстративное фото

Пенсионерка честно рассказала про свои доходы и расходы.

Наталья Александровна бывшая учительница английского, а теперь репетитор для школьников. «Вечерний Бобруйск», поговорили с ней, сколько получается зарабатывать и на сколько этого хватает.

Бобруйчанка Наталья Александровна всю жизнь до пенсии проработала в школах. Говорит, это, как и у родителей, советская привычка не менять работу десятилетиями. Про школу и учеников помнит много, а про свою зарплату мало, смеётся: «Ну не математики я учительница!».

– Помню, что когда начинала работать, зарплата была 90-100 рублей. А когда уходила на пенсию, те миллионы уже не помню.

Пенсия за школу плюс школа на дому

Пенсия Натальи - 774 ($236). А за квартиру с водой, газом, электричеством и телевидением в январе отдала аж 220 рублей! Раньше значительно меньше было, 130. Говорит, и дом у них дорогой, соседи за коммуналку с отоплением меньше платят. Так что надо еще зарабатывать, теперь даёт дополнительные уроки школьникам на дому.

– Недавно вычитала в газете, что сейчас в школе урок – 45 минут – стоит 23 рубля, – рассказывает Наталья Александровна (имеется ввиду, если к базовой ставке за урок добавить оклад учителя с большим стажем и поделить на количество уроков – прим. автора). – А я беру 25 за полтора часа. Больше брать чего-то стесняюсь.

В день ходят 2 человека, всего учеников сейчас 5, почти все старшеклассники. Еще ходит шестиклассник родственник, но я его не считаю и денег не беру. Итого в месяц выходит где-то 450 рублей, без налога почти 400 (122 доллара).

Налог репетитор сначала платила фиксированный, он дорос до 40 рублей.

– А потом как-то мне в налоговой сказали, что надо доплатить еще 40. Я уж думала закрывать лавочку, ну куда по 80 в месяц отдавать? Тем более что если дети болеют, так они не приходят – из чего платить? Но предложили новую схему, налог на профдоход. Племянница приложение на телефон мне поставила, научила пользоваться. Теперь каждый приход ученика заношу в базу, и оно там уже высчитывается – получается выгодней. Правда, берут 10%, а для пенсионера с группой должно быть меньше – будем разбираться.

Кошка съедает больше машины

На бытовую химию и ванные принадлежности, «всякое мыло-шило», уходит рублей 15 в месяц. Потому что живет одна, для стирки пользуется бутылкой геля за 13 руб. и его хватает на 3 месяца. Старый телефон «приказал долго жить» – за новый рассрочка 70р./месяц. Кошка съедает больше, по пакетику влажного корма в день (1-1.30 руб.) плюс сухого на 30-40 рублей...

– И еще ей покупаю всяких смачняшек, для зубов, для шерсти, рублей на 30 каждый месяц. Хорошо, что ей не нужен ни наполнитель, ни газеты – ходит просто на решетку.

Еще в хозяйстве есть машина, но ездит Наталья не часто и не далеко.

– Муж был жив – объездили весь юго-восток страны, а сама сейчас катаюсь не дальше «Бобруйской области». По городу не катаюсь, разве что иногда с подружками в крепость, в «Светофор-Спутник». И по ближним деревням иногда, подруг подвожу, к родным на могилки. Летом ездим в Кировск за смаженками и на крыничку купаться. Итого литров 15, рублей 30 в основном на месяц хватает. В прошлом году решилась отремонтировать и покрасить машинку, так ужалась и накопила 2 тысячи долларов. Даже не знаю, как у меня получилось.

И ещё из обязательных расходов у героини 30 рублей в месяц бассейн – «это же здоровье!» Но так же на здоровье нужны и лекарства – рублей 70 в месяц. Остальное – на еду.

Доходы за месяц:

- репетиторство – 400 рублей (после уплаты налогов);

- пенсия – 774 рубля.

Итого 1174 (359 долларов).

Расходы в месяц:

- квартплата со всеми коммунальными и телевидением – 220 руб.;

- телефон – 70 руб. рассрочка, 25 за звонки;

- бытовые расходы – 15 руб.;

- парикмахерская, маникюр – 70 руб.;

- автомобиль (без налога): бензин – 30 руб. в месяц, ремонт 130 в 3 месяца;

- кошка – 100 руб.;

- лекарства – 70 руб.;

- бассейн – 30 руб.;

Итого: 704 рубля без питания.

Это посчитали примерно. Сама же Наталья Александровна говорит:

– За уроки беру по минимуму. Не умею подсчитывать, экономить. Но дожила ж как-то до семидесяти, с голоду не померла.