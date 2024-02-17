Генсек НАТО: США должны выполнить то, что обещали Украине 11 17.02.2024, 19:42

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Он подчеркнул, что Конгресс должен как можно скорее одобрить 60-миллиардный пакет военной помощи Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США выполнить то, что они обещали Украине. Конгрессу США абсолютно необходимо как можно скорее принять решение о военной помощи Киеву, заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Пакет военной помощи Киеву на сумму в 60 млрд долларов уже многие недели заблокирован в Конгрессе, сообщает «Немецкая волна».

«Украина нуждается в помощи. Чем больше затягивается принятие законопроекта в США, тем больше людей погибнут на фронте в Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Отметим, что под давлением со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который в ноябре надеется на переизбрание на посту главы американского государства, республиканцы уже многие месяцы блокируют новый пакет военной помощи Украине.

После длительных споров Сенат, где большинство составляют демократы несколько дней тому назад, наконец, одобрил соответствующий законопроект, но принятие этого документа в Палате представителей, где перевес имеют республиканцы, остается под вопросом.

- Для НАТО это стало хорошим уроком, европейцы должны в этом плане делать больше, но тем не менее НАТО как крупнейшая в мире военная сила, конечно, сильнее русских, - успокоил генсек Североатлантического альянса.