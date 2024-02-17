Адвокат: Власти РФ сделают все, чтобы не выдавать вовремя тело Навального 4 17.02.2024, 19:50

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Сотрудники ФСИН, МВД и колонии, где содержался оппозиционный политик, начали менять версию о причинах его смерти.

Спустя сутки после официального сообщения ФСИН о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального его родственники и адвокаты приехали в колонию, где умер политик. Однако тело Навального им не выдали и даже не разрешили на него посмотреть. Где сейчас находится тело – неизвестно. Сотрудник колонии ИК-3 заявил, что оно в морге в Салехарде, куда его забрали следователи СК для «исследования». Но когда мать и адвокат политика приехали в морг Салехарда, там заявили, что тела у них нет.

Адвокат Вадим Прохоров, который защищал интересы многих политических заключенных в России, подчеркивает, что происходящее не случайно.

- Полагаю, что вопреки требованиям российского законодательства и Уголовно-исполнительного кодекса, который в этом случае является главным документом, российские власти сделают все для того, чтобы не выдавать вовремя тело или уж точно не проводить судебно-медицинскую экспертизу, – заметил юрист в разговоре с «Настоящим Временем».

– Родные и адвокаты Навального сообщили, что приехали в морг в Салехарде, в котором, по словам следователей Следственного комитета, находится тело Навального. Однако по словам сотрудников этого морга, у них тела Навального нет. Какова должна быть процедура получения тела? Как мать может получить доступ к телу сына?

– Я много лет назад оказывал юридическую помощь Алексею Навальному, мы были достаточно хорошо и близко знакомы. Но поскольку задан вопрос по конкретной ситуации, то в данном случае адвокатская этика не позволяет мне давать какие-то реальные советы тем коллегам, которые уже поехали в Салехард. Я думаю, что они разберутся, как написать соответствующее заявление, как потребовать назначения судебно-медицинской экспертизы.

Я совершенно не исключаю и, более того, полагаю, что вопреки требованиям российского законодательства и Уголовно-исполнительного кодекса, который здесь является главным документом, российские власти сделают все для того, чтобы не выдавать вовремя тело или уж точно не проводить судебно-медицинскую экспертизу.

Хочу сказать, что сами родственники, близкие, адвокаты по своей инициативе не могут назначить эту экспертизу: она должна быть назначена в официальном порядке. А что такое назначение в официальном порядке тех или иных процессуальных действий, мы видим по целому ряду других дел и по ситуации с отравлением Алексея Анатольевича Навального. И думаю, что столкнемся и сейчас с определенными трудностями, вопреки требованиям законодательства. И с выдачей тела, и, самое главное, с назначением судебно-медицинской экспертизы, которая в обязательном порядке, с моей точки зрения, должна быть проведена.

Какие результаты даст эта экспертиза? Понятно, что врачи судебно-медицинской системы так же в общем-то зависят от действующей власти, как и все чиновники РФ.

Но тем не менее требовать ее проведения, настаивать на ней надо. И я уверен, что соответствующий алгоритм мои коллеги исполнят. Но я полагаю, что здесь начнутся, к великому сожалению, трудности, и думаю, что мои коллеги будут соответствующим образом эти решения обжаловать, если это будет необходимо. А похоже, что это будет необходимо.

– В российском законодательстве прописано, что тело погибшего заключенного могут не выдавать родственникам? Если это, например, террорист, который был застрелен во время совершения теракта?

– Да, есть в законе исключение, когда родственникам могут не выдавать труп: это ситуации террористов, которые были убиты в результате террористического акта. То есть это совершенно отдельное, особое исключение, когда действительно тело могли бы не выдавать. Но даже власти РФ, насколько я понимаю, не обвиняют Навального в том, что он осуществлял террористическую деятельность на территории колонии.

Но еще раз повторяю: уверен, что будут фундаментальные трудности не только, к сожалению, с выдачей трупа, что даже не самое главное, а с назначением комплексной, комиссионной судебно-медицинской экспертизы причин его смерти.

– Есть ли вообще в российском законодательстве нормы, которые позволяют требовать в таких случаях привлечения зарубежных судебно-медицинских экспертов?

– Я сам столкнулся с этим на примере своего доверителя и друга Владимира Кара-Мурзы, который на сегодняшний день остается главным политическим заключенным, и чья жизнь сейчас находится, боюсь, в такой же опасности, как жизнь Алексея Навального. Кара-Мурза остался главным оппонентом Путина, находящимся в его руках, и он и без того болен, и кстати, находится тоже в Сибири, в исправительной колонии №7 города Омска.

И вот когда произошло его отравление, а это было дважды – в мае 2015-го и в феврале 2017 года, все мы – его адвокаты, его семья и сам он – категорически настаивали на возбуждении уголовного дела и проведении соответствующей экспертизы как в России, так и за рубежом.

Мы отвезли в зарубежную лабораторию соответствующие биоматериалы, которые в общем-то мало заинтересовали российские правоохранительные органы. Но что касается российского назначения экспертизы, то она долгое время не проводилась. Я так понимаю, специально именно для того, чтобы все возможные следы отравления уже вымылись из организма.

При назначении экспертизы фундаментальное, существенное значение имеет скорость ее назначения. Но с учетом заклинаний нынешней российской власти о суверенитете, о том, что "мы сами разберемся" и т.д., я уверен, что о зарубежной экспертизе в устах власть предержащих в РФ речи не будет вообще.

Еще раз повторяю: очень боюсь, что фундаментальные вопросы могут возникнуть и с назначением экспертизы даже в России. А если она будет проведена, то есть большие-большие вопросы к ее объективности.

– А если, например, тело родственникам Навального выдадут, теоретически мать может сама вывезти тело за рубеж?

– Это интересный вопрос. Насколько я понимаю, Людмила Навальная не проживает за рубежом, и не уверен, что она захочет это делать. Надо, наверное, спросить у родителей, у Юлии Навальной (вдовы политика), у близких. Я здесь даже не хочу вдаваться в какие-то такие гипотетические подробности, наверное, это лучше спрашивать у самих родственников, и без того убитых горем.

Но думаю, что при том, что запрета на данную процедуру нет, российские власти сделают все возможное, чтобы избежать огласки и раскрытия медицинских подробностей. Тем более что они и так уже в 2020 году столкнулись с тем, что немецкие медики обнаружили в теле Навального «Новичок», поскольку Навальный, к счастью, был достаточно быстро доставлен в немецкую клинику. А вот тот же Кара-Мурза после отравления некоторое время находился в российских клиниках, и в этом была проблема, хотя, к счастью, его жизнь тогда удалось спасти.

Так вот, то, что произошло с Навальным в 2020 году: немецкая клиника установила наличие в его организме «Новичка». Очень сильно опасаюсь, что сейчас российские власти постараются избежать каких-либо проколов после того чудовищного преступления, которое уже совершено. И об этом надо открыто говорить.