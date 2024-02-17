Экономическому чуду Китая пришел конец? 5 17.02.2024, 20:17

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Си Цзиньпин балансирует на грани.

Китай столкнулся с экономическими трудностями: в 2023 году снизились одновременно и экспорт, и импорт. Из страны уходит иностранный капитал.

За комментарием сайт Chаrter97.org обратился к дипломату и эксперту украинского Центра оборонных стратегий Александра Харе:

— У Китая есть внутренние проблемы, которые можно связать с характером коммунистического правительства (контролирующего всю жизнь в стране) и изменениями, которые происходили в течение последних 6-7 лет.

По большому счету либерализация Китая позволила прийти в страну западному капиталу, технологиям. Но тот удивительный рост ВВП в двузначных цифрах, который был в течение нескольких десятилетий, подошел к концу по нескольким причинам.

Во-первых, из-за усиления влияния компартии. Во-вторых, повлияли внешние факторы, начиная с эпидемии COVID, которую Китай тяжело пережил и выходил из нее достаточно медленно.

Плюс добавилось возрастающее противостояние между США и их союзниками и Китаем, а также поведение КНР в своем регионе. Сыграла роль и поддержка России в войне против Украины.

После впечатляющего роста, сейчас ВВП Китая выходит на 4%, даже может опускаться с 2026-го по 2030-ый год до 3,8%. Китай остается крупной экономикой, но это однозначно не то, на что они надеялись. Они хотели конвертировать экономическую мощь в политические изменения на глобальной арене. В том числе — создать новую систему международных отношений.

У КНР есть сумасшедшая система долгов: внешний долг Китая составляет 13 триллионов долларов. Существует проблема и внутренних долгов, которые колеблются от 7 до 11 триллионов долларов. Китай балансирует на грани.

Еще важный аспект, в связи с напряженными отношениями с США и идеей американцев снизить свою зависимость по ключевым пунктам, из Китая утекают денежки-инвестиции. По данным за август прошлого года, из китайской экономики было выведено 24 миллиарда долларов, которые пошли в другие страны Азии, прежде всего — Индию.

Все просто, коммунисты хотят удержаться у власти, поэтому хотят контролировать бизнес. Они закрывают рот и богатейшим людям, представляющим угрозу. Мы помним СССР, прекрасно видим, что происходит в Беларуси и РФ, когда власть контролирует все.

Влияет и то, что у Китая недостаточно ресурсов, чтобы резко что-то поменять в экономике, реструктурировать ее и решить проблемы.

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