В Клецком районе с аукциона продали старый дом 17.02.2024, 20:22

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За время торгов его цена выросла почти в 44 раза.

Бесхозный дом с аукциона продавали в деревне Степужичи Клецкого района. Покупателей было трое. Как долго шли торги, неизвестно, однако цена лота выросла почти в 44 раза, рассказывает «Зеркало».

Что представлял собой лот?

Это бревенчатый дом с холодной пристройкой. Его общая площадь 74 «квадрата». В дополнение к нему идут хозпостройки, которые считаются «изношенными» на 80%. Ранее суд Клецкого района признал строение бесхозным и передал в собственность Щепичского сельсовета. Здесь и проходили торги.

Сколько просили за лот?

Начальная цена — всего лишь одна базовая величина, то есть 40 рублей. Однако, с учетом того, что товар продавали с аукциона, торги стартовали с 46 рублей. Первый шаг в шесть рублей, который озвучил аукционист, установила специальная комиссия, занимавшаяся продажей. К слову, членов комиссии было больше, чем потенциальных покупателей: пятеро против трех.

В итоге пустовавшую много лет постройку продали с 28-го шага. К этому моменту цена за нее достигла 2003 рублей. То есть в 43,5 раза выше, чем при старте торгов.

Новый владелец дома собирается сделать из него дачу для своей семьи.