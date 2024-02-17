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Что почем на минской Комаровке в эти выходные

  • 17.02.2024, 20:33
Что почем на минской Комаровке в эти выходные

В рекордсменах ягоды.

Межсезонье — самое время, чтобы пополнить рацион овощами и фруктами. В большом ассортименте минчане их могут найти на Комаровском рынке. Что там продают и сколько просят, рассказывают «Минск-Новости».

Что предлагают продавцы овощей?

Выбрать, как всегда, есть из чего. Немного подешевели баклажаны. Если раньше их отдавали за 7−14 рублей за кило, то теперь можно найти вариант и за 6,5. Импортные кабачки — за 4,9−11,5 рублей за килограмм. За любимицу многих хозяек — белокочанную капусту — просят 1,12−3 рубля, за картофель — от 89 копеек до 3 рублей. Репчатый лук продают по 1,99−3,5 рубля. Красивые и яркие морковь и перцы можно купить за 1,29−3,5 и за 6,5−16,9 рубля соответственно, а полезную свеклу — за 1,49−3 рубля. Все это цены за килограмм продукта.

Цены на огурцы и помидоры на рынке можно найти ниже, чем в магазинах. Эти овощи на Комаровке предлагают на любой кошелек. Есть варианты огурцов как за 4,9 рубля, так и за 20 рублей. Помидоры — от 4,9 до 29,9 рубля.

В середине февраля на прилавках есть и редис. За полкило продавцы просят от 1,9 до 8 рублей. Чеснок не желает уступать место в рейтинге дорогих товаров на рынке — от 9,9 до 35 рублей за кило.

Отыскать свежую зелень на Комаровке нетрудно. За 100-граммовый пучок — 1,5−5 рублей.

А что с фруктами?

Почитатели цитрусовых часто отдают предпочтение апельсинам. Ценник вполне адекватный — от 4 рублей, но есть варианты и подороже. Бананы минчане тоже любят. Их продавцы реализуют за 2,5−6,9 рубля. Хватает на рынке и разных сортов винограда. За них придется заплатить от 5 до 39,6 рубля. Грейпфруты — 3,5−12 рублей, за киви и гранат просят от 2,9 и от 3,9 рубля соответственно. Лимон реализуют по 3,5−12,9 рубля за килограмм. Груши и яблоки обойдутся в 4 и 1,5 рубля. Мандарины отдают за 4,5−22 рубля. Найдется на прилавках и хурма от 3,5 рубля, и черри — за 5−30 рублей.

Посильная задача найти на Комаровке в феврале ягоды. Конечно, их стоимость разнится от летних цен, но некоторых любителей угощения она не останавливает. Так, за голубику просят 70−120 рублей за кило, за такое же количество клюквы — 15 рублей, полкило клубники обойдется в 20−30 рублей, за 125 грамм малины — 12−25 рублей.

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