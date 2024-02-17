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Зеленский: Возможно, вопрос о 5-ой статье НАТО будут решать не США

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  • 17.02.2024, 20:38
  • 1,678
Зеленский: Возможно, вопрос о 5-ой статье НАТО будут решать не США

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления на Мюнхенской конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что вскоре баланс сил в НАТО изменится. По его словам, решение о применении 5-ой статьи будут принимать в Европе, а не в США.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Слова президента Украины передает «24 Канал».

- Возможно, Европа на пороге времен, когда вопрос о применении статьи 5 устава НАТО не будет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам, – отметил президент.

Отметим, что статья 5 договора Североатлантического Союза предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

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