Авиация ВСУ ударила по 14 районам скопления россиян 1 17.02.2024, 21:20

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Подразделения украинских ракетных войск уничтожили четыре склада боеприпасов оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за 17 февраля нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск нанесли удары по одному пункту управления, четырем артиллерийским средствам, четырем складам боеприпасов, одной станции радиоэлектронной борьбы россиян.

В то же время, российские войска нанесли четыре ракетных и 61 авиационный удар, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

- В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры, - говорится в сообщении.