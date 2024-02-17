Жительница Гродно взяла большой кредит, чтобы купить телефон, но осталась без него и без денег

Жительница Гродно взяла большой кредит, чтобы купить телефон, но осталась без него и без денег5
- 17.02.2024, 21:25
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Как так вышло?
Жительница Гродно решила приобрести новый телефон. Устройство собиралась купить с помощью индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги посредника. Выполнив свои обязательства перед «продавцом», женщина так и не дождалась товара, рассказывает телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
Телефон, который собиралась приобрести жительница Гродно, не дешевый. Чтобы его купить, она взяла в банке кредит на 6,3 тысячи рублей. Устройство она планировала купить в рассрочку на два года. Подходящий вариант нашла в интернет-магазине. Оформить покупку в нем якобы можно было через посредника — индивидуального предпринимателя.
Ничего не подозревая, женщина перевела ему нужную сумму, но телефона так и не дождалась.
— Когда пошло разбирательство, выяснилось, что это обман, подстава, — сообщила она милиции.
Получив деньги, «продавец» пропал. Его страница в соцсетях, где он предлагал варианты телефонов для продажи, тоже.
— А кредит в банке остался, — пожаловалась на ситуацию женщина.