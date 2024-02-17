Жительница Гродно взяла большой кредит, чтобы купить телефон, но осталась без него и без денег 5 17.02.2024, 21:25

2,702

Как так вышло?

Жительница Гродно решила приобрести новый телефон. Устройство собиралась купить с помощью индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги посредника. Выполнив свои обязательства перед «продавцом», женщина так и не дождалась товара, рассказывает телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.

Телефон, который собиралась приобрести жительница Гродно, не дешевый. Чтобы его купить, она взяла в банке кредит на 6,3 тысячи рублей. Устройство она планировала купить в рассрочку на два года. Подходящий вариант нашла в интернет-магазине. Оформить покупку в нем якобы можно было через посредника — индивидуального предпринимателя.

Ничего не подозревая, женщина перевела ему нужную сумму, но телефона так и не дождалась.

— Когда пошло разбирательство, выяснилось, что это обман, подстава, — сообщила она милиции.

Получив деньги, «продавец» пропал. Его страница в соцсетях, где он предлагал варианты телефонов для продажи, тоже.

— А кредит в банке остался, — пожаловалась на ситуацию женщина.