Премьер Нидерландов: Есть хорошие новости по F-16 для Украины 3 17.02.2024, 21:28

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Их может быть больше 24-х.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте порадовал хорошими новостями о передаче долгожданных истребителей F-16 Украине, сообщает «Униан».

По его словам, в этом вопросе можно засвидетельствовать прогресс. Детали он раскрыл на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметил Рютте, Нидерланды пытаются справиться с задачей как можно быстрее, сейчас все идет по графику.

«Надеемся передать их как можно скорее... Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости», - сказал он.

В то же время чиновник уточнил, сколько именно Украина может получить самолетов. Рютте говорит, что, возможно, их будет больше 24 единиц.

«Будет 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше... мы работаем вместе с датчанами и другими», - заявил глава нидерландского правительства.