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В сельском хозяйстве Беларуси стало в два раза больше проблемных организаций

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  • 17.02.2024, 21:41
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В сельском хозяйстве Беларуси стало в два раза больше проблемных организаций

Лукашисты уже не в состоянии это скрыть.

В сельском хозяйстве количество убыточных организаций в прошлом году увеличилось почти в два раза. Об этом «Сельской газете» рассказала замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина.

По итогам 2023 года в сельском хозяйстве якобы насчитывалось 78 убыточных организаций. Это в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Тогда в таком статусе закончили год 42 сельхозпредприятия.

Одной из причин, которые привели к росту убыточных юрлиц, Алла Ломакина назвала изменения конъюнктуры внешних рынков, которые привели к снижению закупочных цен, росту цен на ресурсы, кредитной нагрузке, сокращению объема производства зерновых и зернобобовых культур.

До этого на протяжении семи лет число таких компаний в отрасли якобы снижалось. В частности этого добивались путем присоединения проблемных сельхозпредприятий к успешным компаниям. С 2018 года таким способом в статистике растворилась 71 убыточная организация.

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