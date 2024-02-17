Почему ВСУ вышли из Авдеевки: эксперт назвал главные причины 4 17.02.2024, 21:50

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За пути сообщения постоянно шла борьба.

В центре внимания битва за Авдеевку - город, который находится в Донецкой области и оказался под контролем российских захватчиков. Украинский военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что украинские воины вышли из этого населенного пункта по нескольким причинам, в частности, из-за очень стремительного наступления противника.

Защитники украинского государства уже не имели возможности сдерживать врагов, рассказал аналитик во время общения с «РБК-Украина».

- Россияне достаточно активно двигались с северного фланга, плюс начали продвигаться в застройке, бои шли в самой Авдеевке, - заявил эксперт.

По его словам, также отвод войск повлекло и то, что противники начали перекрывать логистику, «постоянно шла борьба за пути сообщения, за дорогу, которой мы снабжали нашу группировку». Кроме того, свою роль сыграло и то, что противники активно применяли авиацию, возросло число ударов управляемыми авиабомбами. «В итоге появилась угроза окружения», - отметил аналитик.

Россияне осенью 2023 года начали активно штурмовать Авдеевку, не жалея ни живой силы, ни техники, и понесли огромные потери. Ряд экспертов отмечали, что противники прилагали так много усилий для захвата города, чтобы российскому диктатору Путину было чем похвастаться накануне псевдовыборов президента, запланированных на март 2024-го.

В середине февраля Россия стянула на штурм Авдеевки все свои резервы, в том числе и те, что были на других направлениях фронта. Украинская сторона решила сохранить жизни своих воинов и вывела их из города. Уже известно, что украинские бойцы занимали позиции, размещенные на второй линии обороны.