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Закатный путинизм

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  • 17.02.2024, 22:02
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Закатный путинизм

Они еще смеют рассуждать о семейных ценностях.

Отказ выдать родственникам тело убитого в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального - высшая форма рабства, которую открыл нам закатный путинизм, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Получается, что и тело умершего человека тоже принадлежит «государству», то есть группе, засевшей наверху и тем, кто исполняет их приказы внизу. А семья не может получить тело умершего человека, чтобы похоронить.

Путинцы и их пропагандистское охвостье рассуждают о «семейных ценностях». Что, казалось бы, может быть более семейным, чем получить тело своего умершего родственника и похоронить его. Но, нет.

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