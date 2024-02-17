Зеленский поговорил по телефону с Байденом: о чем договорились президенты
- 17.02.2024, 22:36
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Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером США Джо Байденом. Лидеры двух государств обсудили фронт и ситуацию в американском Конгрессе вокруг помощи Украине. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины - это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности», - рассказал Зеленский после разговора с Байденом.
Кроме того, по словам украинском президента, он договорился с Байденом поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект о финансировании помощи Украине, В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.