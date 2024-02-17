В Минск прибыл замминистра обороны Ирана

В Минск прибыл замминистра обороны Ирана3
- 17.02.2024, 22:47
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Визит может быть связан с производством в Беларуси иранских дронов-камикадзе.
В Минск прибыл заместитель министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Сейед Галандари, сообщил 17 февраля начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.
Лукашист написал на своей странице в социальной сети Х, что обсудил с иранским гостем «вопросы текущего взаимодействия, а также переговоров в рамках предстоящих мероприятий ШОС», сообщает «Позірк».
В этот же день, по информации Ревенко, военная делегация во главе с его первым заместителем Александром Венгурой отправилась в Зимбабве «с рабочим визитом».
Отметим, что отношения режима Лукашенко и Ирана значительно активизировались в прошлом году.
31 июля министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его иранский коллега Реза Аштиани подписали меморандум о военном сотрудничестве, детали которого до сих пор неизвестны (аналитики американского Института изучения войны предположили, что они могли обсуждать возможность производства в Беларуси иранских дронов-камикадзе).