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Белорусов спросили, каких импортных товаров им не хватает

  • 17.02.2024, 23:05
  • 2,522
Белорусов спросили, каких импортных товаров им не хватает

За последние годы в магазинах заметно сократился ассортимент.

Из-за санкций и продовольственного эмбарго ассортимент импортных товаров на полках белорусских магазинов заметно сократился. А некоторые бренды и вовсе пропали. В связи с этим барановичское издание BAR24 поинтересовалось у своих подписчиков в соцсетях, по каким из исчезнувших импортных товаров они скучают больше всего и удалось ли найти им замену.

Большинство читателей издания отметили, что скучают по импортным сладостям. Несколько человек вспомнили о пропавших из продажи вафлях KitKat.

— В них шоколад толстый и вафелька. Замены не нашла, вспоминаю с ностальгией, — написала одна из читательниц издания.

Еще несколько горожан отметили, что скучают по продукции бренда Roshen.

— Конфеты у них очень вкусные. Могла хоть каждый день есть. И их киевский торт. Аналога им не нашла. Покупаю, что придется, — отметила еще одна горожанка.

Кто-то вспомнил импортную косметику, кто-то — витамины и лекарства.

— Мне помогали от кашля пастилки «Доктор МОМ», — написал читатель. — Пришлось искать замену. Нашел очень хорошие сиропы от кашля белорусской фирмы «Экзон». Был приятно удивлен их качеством: кашель прошел буквально за три дня.

Еще один горожанин отметил, что больше всего ему не хватает продукции компании Liqui Moly.

— Я работаю с автомобилями. Некоторые вещи удалось заменить, а по некоторым позициям нет аналогов, — отметил он. — Приходится либо делать не по технологии, либо вообще не делать некоторые моменты.

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