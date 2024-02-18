Политолог: Соглашения по безопасности Украины с партнерами вызвали у россиян истерику 18.02.2024, 1:40

«Это фактически НАТО».

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности уже с тремя странами-союзниками. Это довольно мощные договоренности, которые помогут стране эффективнее бороться с врагом.

Политолог Тарас Загородний в разговоре с «24 Каналом» отметил, что самым важным в этих гарантиях безопасности является военная поддержка, на которую партнеры ежегодно будут выделять немалые суммы. Кроме того, хорошим показателем является и то, что это долгосрочные соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию и Германию, где с лидерами этих государств подписал гарантии безопасности для Украины.

- Это очень хорошие соглашения, то, что обещали Зеленскому во время вильнюсского саммита. Это, кстати, то, что вызвало у россиян истерику, потому что они понимают, о чем говорится. Это фактически НАТО только без 5 статьи и без обещания воевать за Украину, – пояснил Тарас Загородний.

Отметим, что в соглашении говорится о долгосрочной поддержке Украины на 10 лет. К слову, подобное соглашение в январе этого года подписали с Великобританией. В документе указано, что эта поддержка будет действовать до вступления нашего государства в НАТО.

- Важно, что говорится о военной поддержке! То есть Германия дает примерно 7 миллиардов, британцы – 3 миллиарда, французы, думаю, тоже 3. Если учесть все 30 стран, которые обязуются помогать Украине, то будут выделять нам около 30 миллиардов в год, – подытожил политолог.