закрыть
18 февраля 2024, воскресенье, 4:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Дании на Мюнхенской конференции: Россия не хочет мира, нам надо ускориться

  • 18.02.2024, 4:48
Премьер Дании на Мюнхенской конференции: Россия не хочет мира, нам надо ускориться
Метте Фредериксен
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

По словам Метте Фредериксен, мир недостаточно помогает Украине.

Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку Киева. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет РБК-Украина.

По ее словам, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла выгнать агрессора со своих территорий.

- Делаем ли мы достаточно? Ответ - нет. Когда мы говорим, что «в Европе уже два года идет война» - это предложение, которое мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно, - сказала глава правительства Дании.

Она подчеркнула, что необходимо понять, что Россия не ищет мира и продолжает трансформировать себя в экономику военного времени.

«Поэтому нам надо ускориться. Независимо от того, что происходит в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина - это Европа. Нам больше не нужны слова. Нам нужны решения», - подчеркнула Фредериксен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко