Премьер Дании на Мюнхенской конференции: Россия не хочет мира, нам надо ускориться 18.02.2024, 4:48

Метте Фредериксен

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

По словам Метте Фредериксен, мир недостаточно помогает Украине.

Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку Киева. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет РБК-Украина.

По ее словам, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла выгнать агрессора со своих территорий.

- Делаем ли мы достаточно? Ответ - нет. Когда мы говорим, что «в Европе уже два года идет война» - это предложение, которое мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно, - сказала глава правительства Дании.

Она подчеркнула, что необходимо понять, что Россия не ищет мира и продолжает трансформировать себя в экономику военного времени.

«Поэтому нам надо ускориться. Независимо от того, что происходит в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина - это Европа. Нам больше не нужны слова. Нам нужны решения», - подчеркнула Фредериксен.