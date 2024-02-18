«Залужный может получить новую должность» 18.02.2024, 6:11

Секретарь СНБО Украины сообщил новые детали отставки украинского генерала.

Президент Украины обновил состав высшего военного руководства Вооруженных сил. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что эти офицеры продолжат служить государству. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

Данилов указывает на то, что этот процесс вполне естественный, когда с приходом нового руководителя произошли ряд других кадровых изменений в командовании. Новый главнокомандующий имеет право предлагать новых людей на различные должности.

Относительно предыдущих командующих, секретарь СНБО отметил, что все они являются государственниками, которые имеют желание продолжать защищать Украину и безусловно будут участвовать в этом.

«Я более чем уверен, что они будут работать на государство, на тех или иных должностях, в тех или иных учреждениях - не только в Вооруженных Силах. У нас достаточно структур сектора безопасности и обороны, например, Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия. Мы не имеем сейчас полного ответа на этот вопрос, но я уверен, что все эти специалисты будут привлечены к получению нашей победы2, - заверил Данилов.

После того, как Залужный ушел в отставку, президент Украины предложил ему остаться в своей команде. Данилова спросили, известно ли ему, как ответил на предложение уже экс-глава. Секретарь СНБО ответил, что лучше об этом спросить самого Валерия Федоровича.

Также Данилова спросили, известно ли ему, какие должности предлагал Зеленский Залужному. Тот намекнул, что он знает, но рассказывать об этом публично не может.