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Как убивали Алексея Навального

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  • 18.02.2024, 8:53
  • 14,660
Как убивали Алексея Навального
Алексей Навальный

Исполнители в колонии действовали по отмашке «сверху».

Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ провел свое расследование смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального и однозначно заявляет, что политика убили.

«Если и не впрямую, то просто лишив его нормального медицинского обслуживания», — отмечают авторы публикации.

Долгое время критическое состояние Алексея скрывали, а «спасти» его пытались в стенах ИК силами гигиениста.

Убивали по отмашке кого-то очень высокопоставленного. Скорее всего, это был начальник ИК, который, несмотря на привлечение к уголовной ответственности, работал  в системе. ФСИН. Что и не удивительно. Сын начальника ИК — сотрудник ФСО.    

Из отчетов, которые поступили в Москву о смерти Навального, следует, что на прогулку Алексей вышел в 12.11 (10.11 по московскому времени). Быстро ему стало плохо. Сильно плохо. Он был помещен в санчасть. А вызов в местную «Скорую» поступил в 13.30. Примерно час в ИК тупо боялись вызвать профессиональных медиков и смотрели, как Алексей умирает. Когда на место прибыла «Скорая», то спасти Алексея уже было невозможно. Заявления,  о том, что Алексею оказывались какая-то помощь — вранье. Оказывать ее в ИК было некому.  Алексея доставили к начмеду колонии Алексею Лисюку, которого врачом никто назвать не берется.  

39-летний Лисюк, в чьих руках по факту была жизнь Алексея Навального, неоднократно задерживался в Кропоткине (Краснодарский край) за жизнь без документов, за торговлю в неустановленных местах, а также у него  изымали охотничье ружье за нарушение правил хранения оружия.

Потом он успел поработать в СЭСе Краснодарского края (специалист по гигиене) . А дальше состоялось знаменательное событие. Лисюк познакомился с уроженцем  Киргизии, начальником медсанчасти в колонии ИК-8 Русланом Цоем (на звонок журналистов ответил так, что он находится в ФСБ и бросил трубку). После этого Лисюк сменил Кубань  на ЯНАО. Когда Цой пошел но повышение и стал руководителем МСЧ-11, Лисюк стал его сотрудником. МСЧ обслуживала несколько колоний. Дальше он попал в ИК, куда отправили Навального. За жизнь заключенных отвечал бывший БОМЖ и гигиенист. Сразу несколько сидельцев ИК передали ВЧК-ОГПУ, что единственными «лекарствами» Лисюка являлись «зеленка и анальгин», врачом он не является и помочь никому не может. Проводить реанимационные мероприятия точно не способен.

Сама медсанчасть ИК-3 имеет лицензию только, как амбулатория, стационара в ИК-3 нет, тех, кому требуется экстренная помощь в медсанчасти колонии обязаны  вывозить в ближайшую больницу (как правило, в Лабытнанги) или в закрытое лечебное учреждение в Коми. Но, как следует из официальных отчетов, за жизнь Алексея Навального «боролись» в стенах колонии (от 45 минут до часа) до того,  как была вызвана «Скорая». Гигиенист «спасал» умирающего человека…

Кто еще участвовал в расправе над Алексеем? Ранее привлекавшийся к ответственности чиновник, экс-бизнесмен и отец сотрудника ФСО Вадим Калинин, который с 2021 года является начальником ИК-3. В далеких 2000-х он был уличен в превышении должностных полномочий. Однако, дело было прекращено, а Вадим Калинин амнистирован. После этого он занимался аграрным бизнесом вплоть до 2018 года, но потом ликвидировал компанию и пошел служить во ФСИН, где довольно быстро достиг карьерных успехов. Бизнес семейный. Супруга нынешнего начальника ИК-3 Наталья Калинина еще в 2014 году была старшим оперуполномоченным Управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН по ЯНАО.

Сын тюремщиков пошел по более привилегированному пути — Даниил Калинин уехал к родственникам в Воронеж, где отучился в филиале Академии ФСО России в Воронежском институте правительственной связи (сокращенно ВИПСИ).

Ни один из Калининых так и не ответили на звонки журналистов.

 Дальше — интереснее. Руководит этими тюремными медсанчистями  головная организация МСЧ 11, которая находится в Коми и возглавляет ее врач-нарколог из Кемерово Светлана Солопова. Она трижды меняла фамилию, пока не прописалось по адресу с владельцем частной медицинской организации.

Когда стало известно о гибели Алексея Навального удалось связаться с ней, но собеседница повесила трубку и написала сообщение, что «Вся информация в оперативном управлении».

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