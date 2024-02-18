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Замкомандующего 18-й армии РФ умер от ранений в оккупированном Севастополе

  • 18.02.2024, 8:58
  • 6,426
Замкомандующего 18-й армии РФ умер от ранений в оккупированном Севастополе
Магомедали Магомеджанов

Высокопоставленный оккупант участвовал в четырех операциях.

В госпитале временно оккупированного Севастополя умер заместитель командующего 18-й армии РФ полковник Магомедали Магомеджанов. Сообщается, что он ранее был ранен в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Общественной палаты Дагестана.

«В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. Он занимал должность замкомандующего 18-й армии», - говорится в сообщении Общественной палаты.

Отмечается, что Магомеджанов участвовал в четырех операциях. Ранее он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

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