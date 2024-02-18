Кадыров с сыновьями угодил в очередной скандал 18.02.2024, 9:10

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Песков начал оправдывать главу Чечни.

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат стал региональным министром по делам молодежи, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.

По его словам, повышение Ахмата стало логическим результатом его предыдущих «достижений»: сын Кадырова последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения «Движения первых», а также первого замминистра по физкультуре, спорту и молодежной политике. При этом на крайний пост Ахмат был назначен всего три месяца назад.

«С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи», — отметил Даудов.

Помимо новой должности Ахмат получил высшую награду Чечни — орден Ахмата Кадырова, который появился в 2004 году в память о первом президенте республики, убитом в результате теракта.

На данный момент различные руководящие посты в Чечне занимают 30 родственников Рамзана Кадырова, подсчитали журналисты RTVI. В октябре дочь главы республики, 24-летняя Айшат, стала вице-премьером регионального правительства, ранее она была министром культуры. В марте ее сестра Хутмат начала курировать здравоохранение. В ноябре 15-летний сын Кадырова Адам, известный избиением беззащитного задержанного в СИЗО, получил должность начальника отдела обеспечения безопасности отца.

В январе 2024 года вторая по старшинству дочь главы Чечни, 24-летняя Хадижат, заняла пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. До этого она была начальницей департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

В феврале 2023 года издание ForPost выпустило материал о «династии Кадыровых». В публикации использовались комментарии социолога Анны Очкиной и политолога Юрия Самонкина, а также содержались ссылки на федеральный закон о государственной гражданской службе, который запрещает прием на госслужбу близких родственников, если один из них подчинен другому.

«Компетенция подобных Очкиным и Самонкиным и гроша не стоит. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. Не смешите меня. С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — заявил тогда Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что кадровые решения в регионах принимают их главы. «Это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу», — отмечал он.