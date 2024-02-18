Священника, который хотел провести панихиду по Навальному, госпитализировали с инсультом 4 18.02.2024, 9:26

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Григорий Михнов-Вайтенко

Перед этим его задержали и доставили в отделение полиции в Петербурге.

Российского священника Григория Михнова-Вайтенко, планировавшего провести панихиду по Навальному, госпитализировали с инсультом из отделения полиции в Петербурге.

«Григорий Михнов-Вайтенко госпитализирован с инсультом. В 43-й отдел полиции его адвокат вызвал «Скорую», Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации. Только что с ним говорил», — сообщил петербургский депутат Борис Вишневский.

Cвященнослужитель Апостольской православной церкви планировал провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня на Троицкой площади. Об этом он сообщил в своем фейсбуке вечером 16 февраля. Следующим утром Михнова-Вайтенко задержали, когда он вышел из дома.

По данным «ОВД-Инфо», на священнослужителя составили протокол по статье об организации несогласованного митинга и планировала оставить его в отделе до суда, который, как писали правозащитники, состоится 19 февраля. Как отметила «Бумага», панихиду по Навальному в итоге провел другой священник Апостольской православной церкви.