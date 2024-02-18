Мобильные операторы вводят масштабные изменения для белорусов 18.02.2024, 9:35

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Новшества затронули не только тарифные планы.

Мобильные операторы в Беларуси подготовили очередную порцию изменений для своих клиентов. Среди них — введение новых тарифных планов и закрытие других, а также новшества по кабельному телевидению.

Компания А1 с 15 февраля запустила новые тарифные планы — «МЕГА Плюc» и «МЕГА Макс 2.0». «Пользователи тарифного плана «МЕГА Плюс» получают фиксированный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с за 29 рублей в месяц, — уточняет мобильный оператор. — Тарифный план «МЕГА Макс 2.0» за 49 рублей в месяц помимо фиксированного доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с включает подписку VOKA «Все включено», а это доступ ко всему контенту видеосервиса с фильмами, сериалами и телеканалами, и одну SIM-карту с полным безлимитом минут во все сети и мобильного интернет-трафика».

Оператор А1 с 15 февраля также отправил в архив тарифные планы «МЕГА Бит», «МЕГА Хит», «МЕГА Смарт» и «МЕГА Макс». «Данные предложения с указанной даты недоступны для новых подключений. При этом существующие абоненты смогут продолжить пользоваться ими на прежних условиях», — поясняет компания.

У А1 есть еще одна новость — абонентская плата на всех тарифах линейки «МЕГА» в течение первых двух месяцев будет составлять всего 1 рубль. Этот мобильный оператор также выпустил обновления для приложения VOKA для устройство на iOS.

С 20 февраля А1 план ирует переименовать некоторые тарифные планы кабельного телевидения. «При этом стоимость тарифных планов и их наполнение не изменятся», — уточняет оператор.

С 1 марта компания А1 внесет новшества по услуге «Телефония». «Изменения касаются клиентов IP-телефонии с городскими номерами: с указанной даты тарификация звонков будет выполняться компанией А1, а все действующие клиенты присоединяются к условиям публичного договора об оказании услуг по сети фиксированной связи. При этом размер абонентской платы тарифного плана и дополнительных услуг остаются без изменений», — сообщил мобильный оператор.

Мобильный оператор life:) объявил, что с 27 февраля музыкальное приложение Fizy станет недоступной для новых подключений и продлений. «Fizy MIX будет исключена из подписки lifecell MIX. Услуги останутся только у тех абонентов, у которых подключены, до тех пор, пока не закончится срок их действия. Для всех абонентов услуги Fizy и Fizy MIX закроются 27 марта 2024 года», — сообщила компаний.

Компания МТС запустила выгодное предложение на покупку смартфонов Xiaomi Redmi 12 серии. «При покупке этих устройств доступны бонусы — стекло и чехол за 10 копеек, а стоимость каждого аксессуара составит 5 копеек. Смартфоны и аксессуары к ним можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа», — уточняет мобильный оператор.