Месть за Авдеевку: партизан совершил диверсию на важном логистическом узле в Волгограде
- 18.02.2024, 9:45
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Остановлена переброска военной техники на фронт.
Агент «АТЕШ» совершил диверсию в российском Волгограде, подожгли релейный шкаф, сообщает партизанское движение в Telegram.
Партизан поджег релейный шкаф на станции Максима Горького. Таким образом он на некоторое время остановил переброску военной техники.
По данным «АТЕШ», этот объект очень важен для логистики страны-агрессора России.
В движении отметили, что станция является логистическим узлом, через который военные поезда РФ идут во временно оккупированный Крым и Ростов.
«Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку!», — подчеркнули партизаны.
В «АТЕШ» добавили, что не разглашают дату проведения диверсии для безопасности агента.