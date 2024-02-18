Месть за Авдеевку: партизан совершил диверсию на важном логистическом узле в Волгограде 18.02.2024, 9:45

4,932

Остановлена переброска военной техники на фронт.

Агент «АТЕШ» совершил диверсию в российском Волгограде, подожгли релейный шкаф, сообщает партизанское движение в Telegram.

Партизан поджег релейный шкаф на станции Максима Горького. Таким образом он на некоторое время остановил переброску военной техники.

По данным «АТЕШ», этот объект очень важен для логистики страны-агрессора России.

В движении отметили, что станция является логистическим узлом, через который военные поезда РФ идут во временно оккупированный Крым и Ростов.

«Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку!», — подчеркнули партизаны.

В «АТЕШ» добавили, что не разглашают дату проведения диверсии для безопасности агента.