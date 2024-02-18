Выдвинувшая Надеждина партия назвала гибель Навального политическим убийством 1 18.02.2024, 9:53

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Опубликовано заявление.

Партия «Гражданская инициатива», которая выдвинула экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина кандидатом в президенты России, считает «политическим убийством» гибель Алексея Навального в колонии «Полярный волк».

«Смерть Алексея Навального — это политическое убийство независимо от конкретных причин его кончины. К трагическому финалу привело заключение в тюрьму по политическим мотивам и многочисленные издевательства на грани пыток, которым Алексей подвергался в колониях», — говорится в заявлении партии.

Члены «Гражданской инициативы» выразили «поддержку и солидарность» соратникам Навального в связи с его гибелью и принесли глубокие соболезнования семье оппозиционера. Также партия потребовала «незамедлительного освобождения» политических заключенных и кардинальной реформы судебной и пенитенциарной системы России.

Кандидат в президенты РФ от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что «можно придерживаться любых политических взглядов, но когда в России в тюрьмах умирают молодые и сильные люди — это трагедия». «Мне бы очень хотелось, чтобы смерть Алексея Навального не становилась поводом для спекуляций и злорадства. Ни у СМИ, ни у политиков. Ни у кого», — сказал он.

О гибели Алексея Навального сообщило 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Политик находился в заключении с февраля 2021 года. Его задержали в аэропорту по возвращении из Германии, где он лечился от отравления «Новичком», и отправили в колонию, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Затем Навальному вынесли приговоры еще по ряду обвинений. В последний раз это произошло 4 августа 2023 года — тогда Мосгорсуд назначил ему 19 лет колонии строгого режима по делу об «экстремизме».

В общей сложности Навальный провел в заключении 1120 дней, из них более 300 — в штрафном изоляторе (ШИЗО), куда его помещали под надуманными предлогами 27 раз. В колониях ему отказывали в медицинской помощи, не допускали врачей, подсаживали в камеру нездоровых людей, имеющих проблемы с личной гигиеной, пытали светом и не давали спать, приходя с проверками по ночам. Сам политик рассказывал, что терял за каждые 10 суток в ШИЗО в среднем по 3,5 кг веса.