Стали известны подробности нападения с топором на врачей скорой помощи в Минске
- 18.02.2024, 9:56
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Пациент набросился со спины.
10 февраля пациент напал с топором на бригаду скорой помощи в Минске. Медики попали в реанимацию. Одного из пострадавших показали в сюжете ОНТ.
Мужчина рассказал, что чувствует себя «более-менее хорошо»,»единственное, что болит очень голова постоянно». Он пока не встает с постели.
«Мы приехали по адресу, нас встретил отец. Дал направление [на госпитализацию]. Но отец не предупредил, что он [пациент] агрессивен, что он неадекватен. Он сказал, что все хорошо и вы можете спокойно проходить».
Пациент напал со спины, напарник бросился спасать коллегу. На крики прибежал отец, повалил сына на пол и выбил топор из рук, рассказал пострадавший мужчина.
О состоянии второго медика ничего не сообщили.
Профсоюз работников здравоохранения, в котором открыт фонд поддержки коллег на случаи травмирования на работе, рассказал, что за 2022-2023 годы к ним за помощью обратились 17 медиков — это работники скорой медицинской, приемных отделений и другие лица, получившие травмы в своей деятельности.