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ВСУ уничтожили колонну техники и пехоту оккупантов под Работино

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  • 18.02.2024, 10:01
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ВСУ уничтожили колонну техники и пехоту оккупантов под Работино

Врага выбивали прямо из окопов.

ВС РФ пошли в наступление на Запорожском направлении. Украинские защитники смогли отбить штурм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале «Говорят Снайпер» младший сержант ВСУ, 24 ОШБр «Айдар» Станислав Бунятов.

По его словам, оккупанты задействовали колонну танков и начался бой. Уже через несколько минут стало известно, что Силы обороны «притормозили» БМП и БТР.

«Хотят пробиться к Работино, но не удается. Раньше и больше наваливались», — проинформировал Бунятов.

Он добавил, что Силы обороны отбили наступление пехоты и удержали позиции. Также он сообщил об уничтожении российской техники, некоторая, по его словам, отступила назад.

«Минус еще один танк. Еще лезут несколько единиц. Подбили FPVшкой БМП-3 и уничтожили БМП-2, пехота из них 300. Один танк и БМП продолжают движение в сторону наших позиций. Минус еще 2 БМП-3 с FPV, вместе с пехотой. Но еще с разных направлений прут, тяжелый день. Техники у них много. FPV сегодня в ударе, устал минусы считать», — проинформировал он о ходе боя на одном из участков фронта на Запорожском направлении.

В телеграм-канале «Офицер+», который ведет лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», появилось видео, как оккупанты убегают после неудачного штурма.

«А вот и «мальчики», которые убегали после неудачного сегодняшнего штурма под Работино. Более десятка единиц техники с десантом отправились в направлении наших позиций. Большинство техники было уничтожено, почти вся. Десант спешился, их сразу начали накрывать наши FPV-дроны. Трехсотые и некоторые уцелевшие попадали в наши траншеи, наши пехотинцы с ними покончили. Штурм был полностью провальным», — написал он.

Он добавил, что этот штурм может быть началом чего-то большего.

«Ждем, готовимся», — написал «Алекс».

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 17 февраля подтвердили информацию о вражеских атаках в районе Работино.

«На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково Запорожской области», — говорится в сообщении.

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