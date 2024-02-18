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Лукашенко попал в ловушку

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  • Аббас Галлямов
  • 18.02.2024, 10:07
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Лукашенко попал в ловушку
Аббас Галлямов

Диктатор пересек роковую грань.

Чрезмерная ставка правителя на силовой ресурс неизбежно ведет к росту его зависимости от силовиков.

Пока Путин сохранял популярность и удерживал власть с помощью политического инструментария, военные и правоохранители были ему полностью подконтрольны.

Сейчас ситуация меняется. Главным, а скоро и единственным, механизмом самосохранения для российского президента станет грубая сила.

В этой ситуации уже он - Путин - впадет в зависимость от людей в погонах. О том, чем это может закончиться, красноречиво свидетельствует, например, история падения отца индонезийской государственности и первого руководителя страны Сукарно.

Глядя на то, что происходит сейчас в России, видно, что Путин про это золотое правило забыл.

Ну и под занавес я бы сказал несколько слов о Лукашенко. Роковую грань, после которой правителя можно считать заложником силового аппарата, белорусский диктатор пересек еще в 2020-м. Вполне может статься, что силовики его бы уже давно свергли, - возможно еще тогда, во время протестов - однако им мешает зависимость местной политической системы от России. Путин сделал ставку на Лукашенко и местные генералы об этом знают. Они понимают, что попытки «незаконного» свержения пока еще президента могут привести к российскому военному вмешательству.

Зато после падения режима Путина «картофельный каудильо» окажется совсем беззащитным. И если белорусы вновь выйдут на улицу, то местные силовики вполне могут провернуть что-то вроде того, что проделали в свое время их индонезийские и суданские коллеги.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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