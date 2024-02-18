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Российский Марк Регул

  • Алекс Синодов, kasparov.ru
  • 18.02.2024, 10:16
  • 1,070
Российский Марк Регул
Алексей Навальный

Там мало подлинных героев.

Когда-то ходили с ним вдвоем по нашему двору. Он тогда был адвокатом в «Яблоке» и помогал нам отстоять наш двор при застройке. Обычный парень, ничего выдающегося. Приехал несколько раз. Написал какие-то документы и уехал. Его звали Алексей Навальный.

Соседние дворы снесли, а наш цел и поныне.

Я не думал, что это произойдет столь буднично.

«УФСИН ЯНАО сообщил, что умер Навальный».

Еще недавно я наталкивался на высказывание одного известного в прошлом антипутинского политэмигранта:

– Если Навальный такой борец с Путиным, то почему же он до сих пор жив?

Теперь убедили?

Сначала писали:

– Что же с ним ничего не случается?

Ему плеснули в глаза зеленкой.

– Ну, это ничего. Вот, его на Западе лечат теперь.

Потом его отравили. Едва реанимировали.

– Это все игры Кремля. Что же он не сидит?

Посадили. В сверхжесткую колонию с пыточными условиями.

Не угомонились.

– Что же он жив до сих пор? Был бы настоящий противник Путина, убили бы давно.

Убили.

Скорее всего, и теперь не угомонятся. Вернее, не все угомонятся.

Сейчас начнут вспоминать про Amnesty International. Про то, что Нобелевская премия Мира могла спасти, а ее не тому дали. Вновь начнут писать, зачем, мол, вернулся и т.д. и т.п. Мне искренне жаль, что они так никогда и не поймут, зачем.

Бог с ними со всеми. Марк Регул

Теперь в России есть свой Марк Регул. Здесь мало подлинных героев. Сегодня стало одним больше. Но эта арифметика не радует.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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