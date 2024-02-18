Российский Марк Регул
- Алекс Синодов, kasparov.ru
- 18.02.2024, 10:16
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Там мало подлинных героев.
Когда-то ходили с ним вдвоем по нашему двору. Он тогда был адвокатом в «Яблоке» и помогал нам отстоять наш двор при застройке. Обычный парень, ничего выдающегося. Приехал несколько раз. Написал какие-то документы и уехал. Его звали Алексей Навальный.
Соседние дворы снесли, а наш цел и поныне.
Я не думал, что это произойдет столь буднично.
«УФСИН ЯНАО сообщил, что умер Навальный».
Еще недавно я наталкивался на высказывание одного известного в прошлом антипутинского политэмигранта:
– Если Навальный такой борец с Путиным, то почему же он до сих пор жив?
Теперь убедили?
Сначала писали:
– Что же с ним ничего не случается?
Ему плеснули в глаза зеленкой.
– Ну, это ничего. Вот, его на Западе лечат теперь.
Потом его отравили. Едва реанимировали.
– Это все игры Кремля. Что же он не сидит?
Посадили. В сверхжесткую колонию с пыточными условиями.
Не угомонились.
– Что же он жив до сих пор? Был бы настоящий противник Путина, убили бы давно.
Убили.
Скорее всего, и теперь не угомонятся. Вернее, не все угомонятся.
Сейчас начнут вспоминать про Amnesty International. Про то, что Нобелевская премия Мира могла спасти, а ее не тому дали. Вновь начнут писать, зачем, мол, вернулся и т.д. и т.п. Мне искренне жаль, что они так никогда и не поймут, зачем.
Бог с ними со всеми. Марк Регул
Теперь в России есть свой Марк Регул. Здесь мало подлинных героев. Сегодня стало одним больше. Но эта арифметика не радует.
Алекс Синодов, kasparov.ru