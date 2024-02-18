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Смерть Навального будет иметь для Путина заоблачную цену

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  • Иван Верстюк, «24 Канал»
  • 18.02.2024, 10:33
  • 7,740
Смерть Навального будет иметь для Путина заоблачную цену

Кремль помог России сделать еще один шаг в направлении пропасти.

Смерть Алексея Навального, о которой стало известно 16 февраля, является моментом для изменения политической тактики Запада против Кремля.

Четыре варианта действий

На новость о смерти Навального отреагировали лидеры демократических стран, а также руководство Евросоюза.

Это означает, что в глазах Запада Навальный имеет огромную цену. Запад задним числом продолжал надеяться, что начатое Навальным общественное движение рано или поздно может стать успешным в борьбе против режима Владимира Путина.

Теперь украинской дипломатии следует объяснить Западу, что должна быть сделана сознательная геополитическая ставка на разрушение путинского режима, а не на предотвращение будущих актов его агрессии. А поскольку последний крупнейший оппозиционер в России уже мертв, лидерство в разрушении путинизма должен взять на себя Запад.

Далее возможны несколько вариантов. Во-первых, западные столицы могут привлечь в игру Юлию Навальную, жену российского оппозиционера, и помочь ей сформировать амбиции, имидж и программу действий как лидера российской альтернативы.

Украина могла бы помочь Навальной выстроить политические связи с «Российским добровольческим корпусом», что в составе Вооруженных Сил Украины ведет войну против путинских войск.

Во-вторых, смерть Навального – это аргумент для дополнительного санкционного давления на Москву, учитывая то, что теперь нужно не только остановить войну России против Украины, но и помочь России прекратить существовать в ее нынешнем виде.

Самой тяжелой санкцией могло бы быть полное эмбарго на международную торговлю российскими товарами, прежде всего энергетическим сырьем, которое Россия до сих пор продает таким крупным клиентам, как компании в Китае, Индии, Турции, Бразилии.

В-третьих, Украина может сделать запрос на дополнительные поставки вооружений. Запад теперь имеет все геополитические причины пойти на эскалацию и предоставить для нужд ВСУ те виды оружия, которые позволят наносить более мощные удары против России, в частности, по военным и инфраструктурным объектам на ее суверенной территории.

В-четвертых, следует учитывать и реакцию внутри российского общества, где Навальный был крайне популярной фигурой. Поддерживало его меньшинство россиян, но знали его практически все. Теперь у россиян, которые так или иначе связывали с деятельностью Навального свои надежды на политические изменения, возникает вакуум надежд.

Украина должна показать этим россиянам, что им стоит надеяться именно на ВСУ, которые могут нанести поражение Путину. Следует усилить в России настроения не только как можно скорее прекратить войну, но прекратить ее путем поражения путинской системы власти.

Путинизм должен быть разрушен

Нашим международным лозунгом должен стать теперь: «Путинизм должен быть разрушен».

Еще до большой войны я имел интервью с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России, и спросил его, почему американские санкции за российские действия против Украины в 2014 – 2015 годах были достаточно слабыми. Макфол ответил: «У нас нет цели разрушить Россию – мы просто хотим ее наказать». Логика антироссийских санкций 2022 – 2023 годов оставалась несколько похожей. Наказание было значительно больше, однако о разрушении путинизма все равно речь не шла. Теперь именно это должно быть общей целью демократических стран Запада.

Мы уже можем убедиться в изменении западной риторики по российскому вопросу. Немецкий канцлер Олаф Шольц так прокомментировал смерть Навального: «Эта ужасная новость еще раз показывает, как Россия изменилась и какой режим у власти в Москве».

Ключевое слово «изменилась». Мы можем долго спорить о том, что при Путине Россия почти всегда такой и была, но говорится пока не об этом. В глазах западных политиков Россия теперь признана как нечто еще более агрессивное и геополитически опасное, чем та Россия, чьи танки начали пересекать украинские границы в ранние часы 24 февраля 2022 года. Путин через смерть Навального помог России сделать еще один шаг в направлении пропасти – и это довольно существенный шаг.

В пользу реалистичности сценария уничтожения путинизма говорит и то обстоятельство, что НАТО в этом году потратит аж 380 миллиардов долларов на усиление своей военной способности. В 2014 году эта сумма была значительно меньше – 230 миллиардов долларов. Такое мощное усиление возможностей НАТО очевидно предусматривает и способность блока нейтрализовать аргумент «последней надежды», который есть в арсенале Путина – это ядерное вооружение.

Как только Запад перестанет бояться путинских ядерных ракет – кремлевский диктатор больше не будет иметь чем пугать весь мир. Он не будет иметь аргументов для формулировки ультиматумов и реальных возможностей держать миллионы людей – в Украине, Грузии, Беларуси, Молдове и самой России – заложниками своего тоталитарного режима.

Российская пропаганда выпустила в свет сообщение о смерти Навального в день активной работы Мюнхенской конференции по безопасности. На языке путинского цинизма это означает: «А вас там на Западе еще беспокоит судьба таких персонажей, как этот Навальный? Вы еще способны как-то на это реагировать или все ваши идеи по санкциям исчерпались и вы в очередной раз выразите беспокойство?».

Подсовывая Западу «сакральную жертву» в виде новости о смерти Навального, Путин демонстрирует, что он вроде как не имеет никакого страха ни перед Америкой, ни перед Евросоюзом, ни перед НАТО. Он живет с мыслью, что все худшее для России в плане давления и экономических санкций уже позади – в дальнейшем же ситуация будет разворачиваться в его интересах.

Смерть Навального может изменить траекторию противостояния с Россией

На Западе это понимают и теперь имеют все причины изменить собственную стратегию по российскому направлению. Мы уже видим следы этих изменений.

Недавнее обновление стратегической оборонной доктрины Норвегии включает понимание России как гораздо большего источника рисков и угроз.

В Финляндии граждане проголосовали за Алекса Стубба как нового президента исключительно по той причине, что у него самая последовательная антироссийская позиция из всего спектра финских политиков.

И недавняя статья Уильяма Бернса, главы ЦРУ, в издании Foreign Affairs говорит о России как об одном пункте из очень короткого списка геополитических угроз. Настолько короткого, что кроме России там нашлось место только Китаю.

Какое-то время с начала вторжения российской армии в Украину, когда начали происходить военные преступления, Запад был поглощен эмоциями типа: «Боже, мы и подумать не могли, что Путин способен на такие ужасы». Но этот период прошел. А смерть Навального является четким определением перехода к новому периоду, где у Запада есть все причины уничтожить путинский режим и практически нет причин отказываться от этой идеи.

Впрочем, если мы хотим быть реалистами, то должны понимать, что такие стратегии являются частью долговременного планирования западных правительств и политиков. Запад отказался от быстрых решений после неудач украинского контрнаступления в 2023 году и после того, как Россия продемонстрировала свое умение обходить санкции, в частности, в деле продажи нефти сверх установленного ограничения в 60 долларов за баррель.

Волна за волной, Запад будет наращивать давление на Россию. Так, он все еще будет беречь собственные ресурсы, все еще будет держать в голове арифметику эскалации/деэскалации, но будет действовать, пока не достигнет результата. Украина уже является частью этой политики и первым естественным союзником западной демократической коалиции в миссии уничтожения режима Путина. Эта роль будет расти пропорционально тому, насколько эффективной будет наша дипломатия в своих будущих действиях.

Очевидно, Запад хочет оставаться непредсказуемым для России – только непредсказуемость способна обеспечить критическое преимущество над противником. Даже если реакция на смерть Навального в виде новых санкций или высылки российских дипломатов не будет мгновенной – она все равно будет. Если даже смерть российского юриста Сергея Магнитского, который разоблачал коррупцию путинской системы, вызвала достаточно мощные санкции – то что уж говорить о Навальном, ведь это значительно более весомая фигура.

Хочется думать, что смерть Навального станет тем тактическим фактором, который изменит траекторию нашего противостояния с Россией в нужное для нас направление. Сегодня, когда уже даже очередная атака российских дронов обычно не попадает на страницы крупных международных изданий, как раз и нужен дополнительный фактор, чтобы несколько оживить глобальные антироссийские настроения.

Если предположить, что в Кремле сейчас есть не одни только идиоты, но и определенное количество людей, способных мыслить аналитически, то и им будет понятно, что смерть Навального имеет свою цену, эта цена высока и может задеть лично их, если все их политические расчеты базируются на силе путинской системы. Даже в ФСБ всегда жили очень разные настроения к линии Кремля – то что уж говорить о политическом классе.

Делая из Навального «сакральную жертву», Путин собственноручно переносит себя из списка международных агрессоров в список геополитических террористов. Разница здесь существенная: если агрессора останавливают и делают все возможное, чтобы он перестал быть агрессивным, то террорист считается неисправимым злом, которое мешает всем жить. Из этого возникает логический вывод: мир был бы намного лучше, если бы это зло не существовало.

Иван Верстюк, «24 Канал»

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