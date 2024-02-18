Силы обороны Украины разгромили наступление россиян на Запорожском направлении 18.02.2024, 10:41

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Уничтожена огромная колонна бронетехники.

Вчера, 17 февраля, украинские военные разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. Было ликвидировано около 70 военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования Запад.

При попытке наступления враг потерял:

18 единиц техники, среди которой 3 танка;

около 70 единиц личного состава;

Еще около 80 оккупантов получили ранения.

После неудачного наступления враг отошел на прежние позиции.

«В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Работаем! Уничтожаем врага», - пишет украинское командование.