Силы обороны Украины разгромили наступление россиян на Запорожском направлении
- 18.02.2024, 10:41
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Уничтожена огромная колонна бронетехники.
Вчера, 17 февраля, украинские военные разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. Было ликвидировано около 70 военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования Запад.
При попытке наступления враг потерял:
18 единиц техники, среди которой 3 танка;
около 70 единиц личного состава;
Еще около 80 оккупантов получили ранения.
После неудачного наступления враг отошел на прежние позиции.
«В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Работаем! Уничтожаем врага», - пишет украинское командование.