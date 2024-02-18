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Силы обороны Украины разгромили наступление россиян на Запорожском направлении

  • 18.02.2024, 10:41
  • 3,246
Силы обороны Украины разгромили наступление россиян на Запорожском направлении

Уничтожена огромная колонна бронетехники.

Вчера, 17 февраля, украинские военные разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. Было ликвидировано около 70 военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования Запад.

При попытке наступления враг потерял:

18 единиц техники, среди которой 3 танка;

около 70 единиц личного состава;

Еще около 80 оккупантов получили ранения.

После неудачного наступления враг отошел на прежние позиции.

«В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Работаем! Уничтожаем врага», - пишет украинское командование.

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