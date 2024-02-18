В Беларуси придумали новшества по проверке доходов и расходов населения 6 18.02.2024, 10:42

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Что изменилось?

С 1 января появилось несколько изменений по проверке чиновниками доходов и расходов населения. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Напомним, ранее стало известно, что чиновники с этого года подняли потолок, при превышении которого будут запрашивать отчет, откуда «лишние» средства.

Как сообщают в МНС, с 1 января этого года в Беларуси пересмотрели способы, которыми налоговики могут запрашивать пояснения у белорусов, откуда у них появились «лишние» деньги, то есть интересоваться источником доходов. Такое внимание можно привлечь, к примеру, покупкой квартиры или машины.

«Так, такое уведомление осуществляется в первую очередь одним из следующих способов: посредством направления уведомления в личный кабинет плательщика, СМС-сообщения на абонентский номер оператора сотовой связи, телефонограммы, — уточняют в МНС. — Только при отсутствии возможности уведомления физического лица вышеперечисленными способами уведомление производится при помощи иных средств связи: телеграмма, сообщение электронной почты или другое».

Еще одно изменение касается ситуаций, когда человек, доходами и расходами которого заинтересовались налоговики, не получил от них уведомление с просьбой пояснить, откуда взялись «лишние» деньги. В 2023 году они давали 30 дней на ответ, позже комментарии не принимались, они насчитывали подоходный налог на сумму превышения. Это требование действовало даже для тех ситуаций, когда человек не получил письмо и не знал, что надо отчитаться. Из-за этого некоторые белорусы попадали в «ловушку»: даже если у них было все в порядке с доходами и расходами т они могли пояснить, откуда «лишние» средства, им все равно насчитывали налог на сумму превышения, которую изначально нашли налоговики.

С 1 января этого года ввели изменение, по которому человек, фактически не получивший письмо от налоговой с требованием пояснить, откуда «лишние» средства, сможет давать ответ и после 30 дневного срока. Но воспользоваться такой возможностью можно при определенных условиях. Первое — чтобы у налоговой была информация, что человек фактически не получил ее письмо. Второе — написать заявление налоговикам о неполучении их сообщения. Есть еще одна важная деталь — новшество заработало с 1 января нынешнего года, оно не имеет обратной силы. То есть на проверки, которые налоговики начали до этого года, эти изменения не распространяются.

Напомним, налоговая в 2024 году ввела новшество по проверке доходов и расходов населения. Так, чиновники подняли потолок, при превышении которого запрашивают отчет, откуда «лишние» средства.