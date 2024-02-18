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«Зарабатываем много, но почти не откладываем»

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  • 18.02.2024, 10:58
  • 1,804
«Зарабатываем много, но почти не откладываем»

Как живет белорусская семья с бюджетом 8300 рублей.

Зарплата Виталия (имя изменено) выше средней, но он работает с одним выходным в неделю и не стандартные 8 часов в день. Сколько зарабатывает семья в областном центре и как тратит, рассказывает onliner.by.

— Я живу в областном центре, женат, детей пока нет. Работаю в офисе достаточно крупной российской фирмы, но уже некоторое время тружусь удаленно. Работа моя связана с внутренней логистикой фирмы. Жена — врач-терапевт. Семейный бюджет достаточно большой: мои 6500 и 1800 рублей жены. У обоих только основная работа, все вбелую, никаких источников дополнительного дохода нет, оно не нужно. А даже если б было нужно, то сил на это нет.

Я, по сути, работаю 6/1, ибо задач много, времени не хватает даже с учетом работы по вечерам. Обычно в 18:00 закрываю ноутбук, еду или иду куда-то по делам, потом час-два отдыха, дальше еще час-два работаю.

Квартиру для нас я купил — в старом фонде, но все-таки. Ради этого и поехал когда-то на заработки. Поэтому за съем и кредитов не платим, только «коммуналку», это немного: с интернетом и телефонами рублей 150 в месяц.

С питанием у нас, конечно, совсем беда: по утрам жена варит каши, но дальше в течение дня зачастую перекусы. Полноценно готовит только на выходных, старается, чтобы на понедельник-вторник было что поесть. Я готовлю нечасто и что-то несуперсложное, причина — нет времени, лень. Но если дома нечего есть, я свободен, жена скоро придет с работы голодная, стараюсь приготовить. Или притащить что-то готовое.

На покупку готовой еды уходит порядка 500—600 рублей в месяц.

Сюда входит плотный ужин, и, к сожалению, это нередко фастфуд, кофе, которого я пью много, в основном дома, но потом уже невозможно пить одно и то же, поэтому берешь в кофейнях. Сейчас купил рожковую кофеварку домой: думаю, что за полгода отобьется. В кафе ходим обычно в конце рабочей недели, потому что нет абсолютно никакого желания провести вечер пятницы у плиты, хочется поехать куда-то, подышать воздухом, поужинать, вернуться домой и лечь спать.

На продукты еще 700—800 рублей. Тут не экономим, стараемся питаться полноценно: мясо, рыба, фрукты, овощи.

У нас есть машина, двадцатилетний Ford, устраивает полностью, разве что нет просторного багажника. Пробег небольшой для своих лет, содержится в хорошем техническом состоянии, поэтому, несмотря на ее невзрачный внешний вид, ощущения от езды замечательные. Ездим мы не так мало, любим покататься по стране, к родителям жены периодически — пробег в год порядка 20 тысяч километров, только на бензин 3500 рублей плюс техосмотр и поддерживающе-восстановительный ремонт на СТО. Итого в среднем по году это рублей 600—700 в месяц. Иногда подумываю взять что-то 3—5-летнее из Европы, но потом прикидываю затраты на покупку, уровень амортизации и понимаю, что пока есть более приоритетные задачи.

Так как у нас есть некоторые хронические заболевания, покупаем еще лекарства. Кроме того, планируем беременность, это еще то анализы, то обследования, то витамины и т. д. Суммарно рублей в 300 в месяц я бы все это оценил.

Одежда и вещи — тут мы скорее следим друг за другом, чем каждый за собой. Я хочу видеть жену красиво одетой и прилагаю усилия для воплощения этого в жизнь, она периодически говорит, мол, тебе надо бы то или это купить. По магазинам ходить не любим.

Когда что-то покупаем, выбираем скорее в среднем ценовом диапазоне.

У нас нет необходимости и желания кого-то чем-то удивлять или выпендриваться, поэтому лимитированных кроссовок или сумочек Gucci не водится. С другой стороны, вещи должны быть качественными, чтобы не изнашиваться и не ломаться быстро, а также не оказывать негативное влияние на здоровье. Ну и чтобы не выглядеть убого, в среднем ценовом сегменте уже можно рассчитывать на нормальный дизайн. На одежду в месяц уходит максимум рублей 400, но обычно это меньше. Фразу «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» считаю верной — правда, выбирать нужно с головой, цена не всегда коррелирует с качеством.

Именно на всякие вещи и уходит много денег — в среднем по году ближе к 2000 рублей в месяц, потому что свое домохозяйство мы стали строить, можно сказать, в чистом поле и почти только на свои средства. Бытовая техника, мебель, электроника (если углубляться до конкретной вещи, будет долгое занудное перечисление). Только электроинструмента за последние несколько лет купил на пару тысяч условных единиц. И да, всем этим мы пользуемся, потому что, когда у тебя квартира без ремонта и родительский дом на 150 квадратов с кучей хозпостроек и участком в 25 соток, ты всегда найдешь, чем себя занять.

За последние два года из крупного мы построили баню и почти сделали ремонт у нас в квартире. Баня обошлась примерно в 16 000 рублей, ремонт пока не закончен — подбить сложнее, но там не просто косметика, а замена полов, дверей, окон, полное обновление кухни и так далее. Думаю, ушло не меньше, чем на баню. Работы в большинстве своем выполняем сами, только на самые сложные привлекаем мастеров.

Некоторая сумма уходит на финансовую помощь родителям.

Семья жены более обеспеченная, поэтому помогаем в основном моим. У меня есть сестра, так повелось, что она дает деньги маме, я — отцу. Это могут быть не только деньги, могу заправить полный бак в машине, что-то купить, подарки и так далее. В среднем со своей стороны оцениваю помощь рублей в 400 в месяц.

Еще у нас есть стабильная статья расходов, которую можно назвать «содействие в развитии проектов и другие виды помощи». Это разные платные подписки, ситуативные адресные траты и тому подобное. Обычно это какие-то небольшие деньги, но тут 5 рублей, там 10 — итого набегает. У жены тоже есть что-то такое, но немного в ином виде, суммарно я бы оценил это в 200—300 рублей в месяц. Прежде всего речь о людях, делающих контент на темы, которые нам интересны. Мы все привыкли к тому, что есть YouTube, какая-то монетизация, реклама и как-нибудь они там сами, а мы придем и посмотрим на халяву. Когда доходы не располагали, поддерживать получалось как-то разово, теперь это не бьет по карману, если я стабильно пользуюсь результатами творчества автора, считаю правильным помогать ему в этом творчестве. Тем более это нередко стоит приличных денег, например, серия с работами какого-то технического плана с автомобилями может обходиться в несколько сотен долларов только на запчасти для восстановления.

Какие-то ситуативно возникшие излишки мы можем поменять в валюту, но в общем и целом запас на черный день не очень большой, потому что абсолютно все деньги сильно теряют в покупательной способности, не только наши. Лучше куда-то вложить или что-то приобрести.

До сих пор речь шла в основном про всякое полезное или необходимое. Бесполезные, но приятные статьи расходов у нас тоже есть, и траты там приличные, в среднем рублей 1200 в месяц. Большинство из наших хобби не стоят почти никаких денег: куда-то пойти погулять, книги, фильмы, встретиться с друзьями за кружкой чая. Правда, купили велосипеды по 1500 рублей каждому.

Мы с супругой очень любим путешествовать — как по Беларуси, о чем уже говорил, так и по другим странам. Удовольствие это недешевое, но если сильно не шиковать, то подъемное. Несколько раз в год выезжаем за границу в туристических целях, постоянно ездим по нашей стране куда-то. Пока был на заработках, каждый отпуск тратил на приезд домой и решение текущих вопросов, в том числе ремонты. Сейчас во время отпуска стараемся именно отдыхать, хоть и получается с компьютером в рюкзаке.

Поездка на двоих на неделю в Западную Европу обычно обходится в районе 1000—1200 условных единиц, если что-то глобальное и страны дорогие, то максимум 1500. Планируем все сами, в том числе бронь отелей, это несложно в век интернета. Гуляем, ходим по музеям, пробуем местную еду, все как у всех, наверное. Отдых в формате «лежа на пляже» не по душе. На будущие поездки планов множество: на каждом континенте есть страны, в которых хочется побывать. Но, как говорится, «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць».

Хочу отметить интересную деталь: получать хорошие деньги можно, нужно какое-то время усердно поучиться и поработать.

Сейчас, когда мы ищем людей на младшие позиции, стараюсь набирать именно молодых «голодных» ребят, для которых это шанс проявить себя. Зарплата у нас более чем достойная и условия нормальные, не потогонка, как в известных IT-фирмах. Как бы странно это ни звучало, набор идет очень сложно.

Интересуются из-за зарплаты многие, даешь задание подготовиться к проверке знаний через задачи, даешь материалы даже — приходят на экзамен и проваливают его. Или просто отказываются. И дело не в сложности заданий, подготовиться там реально, нужно отнестись к задаче серьезно и потратить время. С одной стороны, есть реалии в виде медианной зарплаты, на которую особо не разгонишься, с другой — далеко не все пользуются возможностью изменить свое положение, а потом рассказывают, что тебе повезло. Я годами работаю в режиме 6/1, почти круглосуточно на связи, а в результате, конечно, везение.

Еще раз подчеркну: сильно поменять свою жизнь к лучшему в плане доходов можно за 2—3 года.

Вопрос в том, что это выход лично для тебя и твоей семьи, а улицу точно так же должен кто-то убирать и полы мыть в школе, у этих людей тоже должно быть вознаграждение, достаточное для нормальной жизни.

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