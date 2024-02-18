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В Минске второй месяц подряд — странная ситуация на рынке труда

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  • 18.02.2024, 11:07
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В Минске второй месяц подряд — странная ситуация на рынке труда

Что происходит?

В Минске в январе продолжило сокращаться число безработных. На начало февраля в столице насчитывалось 34,4 тысячи нетрудоустроенных.

Это на 1,6 тысячи меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Снижение числа нетрудоустроенных в столице зафиксировано второй месяц подряд, до это продолжительное время их становилось больше и достигало отметки почти в 37 тысяч.

За январь упал снизился спрос в том числе на рабочих — до 21,4 тысячи человек на 1 февраля. Месяцем ранее для них насчитывалось 22,7 тысячи предложений от нанимателей.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (повар, продавец, контролер-кассир), строительного профиля (каменщик, маляр, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий) и другие», — отмечают в комитете по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Из специалистов больше всего востребованы медработники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные и финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений.

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