BILD: Обмен Навального обсуждался между Россией, Германией и США 1 18.02.2024, 11:11

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Оппозиционный политик мог вот-вот выйти на свободу.

Сразу после гибели Алексея Навального появилось предположение, что лидера российской оппозиции могли вскоре обменять.

Согласно информации BILD, такие переговоры действительно шли. В них участвовали Москва, Вашингтон и Берлин.

Владимир Путин хотел получить сидящего в тюрьме в Германии российского агента Вадима Красикова. Обсуждалось, что в обмен Путин освободит Навального.

«Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу», — пишет обозреватель BILD Филипп Пятов.

Ранее BILD сообщал, что недавний арест в Пулково прилетевшего немца «за мармелад» также может быть связан с намерением властей РФ обменять его на сидящего в ФРГ Красикова.