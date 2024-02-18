BILD: Обмен Навального обсуждался между Россией, Германией и США

BILD: Обмен Навального обсуждался между Россией, Германией и США1
- 18.02.2024, 11:11
- 1,860
Оппозиционный политик мог вот-вот выйти на свободу.
Сразу после гибели Алексея Навального появилось предположение, что лидера российской оппозиции могли вскоре обменять.
Согласно информации BILD, такие переговоры действительно шли. В них участвовали Москва, Вашингтон и Берлин.
Владимир Путин хотел получить сидящего в тюрьме в Германии российского агента Вадима Красикова. Обсуждалось, что в обмен Путин освободит Навального.
«Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу», — пишет обозреватель BILD Филипп Пятов.
Ранее BILD сообщал, что недавний арест в Пулково прилетевшего немца «за мармелад» также может быть связан с намерением властей РФ обменять его на сидящего в ФРГ Красикова.