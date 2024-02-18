«Цинга? Это как увидеть живого динозавра на улице» 18.02.2024, 11:20

Степан Латыпов

Новость о болезни политзаключенного Латыпова вызвала шок.

У 43-летнего политзаключенного Степана Латыпова в колонии, где он отбывает 8,5 лет заключения, началась цинга. То есть заболевание, которым болели моряки в 15 веке, обнаружено спустя шесть веков в стране, которая только территориально, но может считаться европейской, мечтает строить ледоколы и самолеты. Цинга — это, конечно, «успех», пишет издание Plan B.

Болели моряки 5 веков назад

О цинге у Латыпова «Позірку» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, политзаключенный жалуется, что ему не оказывают медицинскую помощь и не передают лекарства.

Напомним, жителя «Площади Перемен» в Минске Степана Латыпова задержании 15 сентября 2020 года. Ему инкриминировали три статьи и 16 августа 2021 года Латыпова приговорили к 8,5 года колонии усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин (8 700 рублей). Политзаключенный вину не признал. Во время одного из судебных заседаний он в знак протеста воткнул себе в горло шариковую ручку. Ему была сделана операция.

В сентябре 2022 года суд Ивацевичского района перевел Латыпова на тюремный режим отбывания наказания на 2 года. Администрация ивацевичской колонии требовала трехлетнего срока. В конце того же месяца политзаключенного этапировали в могилевскую тюрьму №4.

Новость о том, что в 2024 году у человека обнаружилась цинга, вызвала шок. Это как услышать, что человек заболел бубонной чумой.

Цинга — это заболевание, связанное с недостатком витамина С. Она была опаснейшей болезнью в период между концом 15 и началом 19 века и в большей мере была распространена среди моряков из-за их скудного питания. При отсутствии витамина С цинга может развиться за четыре недели, при недостатке — за четыре месяца.

«Цинга практически всегда приводит к мучительной смерти»

Белоруский химик-фармацевт Сергей Бесараб поразился тому, что Степан Латыпов в 21 веке заболел цингой. И объяснил, что для этого человека надо держать только на воде, поскольку витамин С присутствует фактически во всех продуктах.

«Для тех кто не в курсе. Цинга — это заболевание, связанное с недостатком в организме витамина С (аскорбиновой кислоты). Человек, в отличие от некоторых животных, этот витамин синтезировать не в силах. Витамин С не только помогает усваивать железо из пищи, но, что важнее всего, участвует в синтезе коллагена», — написал у себя в Facebook ученый.

Бесараб поясняет: коллаген — это основной строительный белок в организме человека. Если нарушен его синтез, то начинают разрушаться кровеносные сосуды, хрящи, мышцы. Любые органы, где присутствует соединительная ткань. Капилляры становятся хрупкими, появляются внутренние кровоизлияния, кости начинают легко крошится и ломаться, рецедивируют зажившие переломы. Расшатываются и выпадают зубы. Перестают заживать раны. В итоге цинга практически всегда приводит к мучительной смерти.

«Для того, чтобы проявились симптомы цинги, витамин С должен полностью отсутствовать в рационе хотя бы несколько месяцев. Одним из достижений цивилизации можно считать то, что цинга практически полностью искоренена, казалось, что она осталась только в фильмах про пиратов.

Витамин С как самый простой и действенный антиоксидант (добавка, препятствующая окислению продуктов) добавляется практически во все. Начиная с детского питания, и заканчивая некоторыми лекарствами для стариков. То есть витамин С — практически вездесущ. Он есть даже в самых дешевых овощах вроде картофеля и капусты, он есть в сосновой хвое, даже в траве на улице, черт побери, он есть. Услышать сейчас «болеют цингой» это что-то сродни тому, чтобы увидеть живого динозавра на улице.

И вот открываешь белорусские новости и читаешь, что молодой цветущий парень, альпинист и дайвер, умирает от цинги. Даже слово «проказа» или «чума» удивили бы меня меньше», — удивился ученый.

Еще одна «черная метка» государству

Проблема неоказания медицинской помощи или неполной помощи в местах заключения давно известна. Получить квалифицированную помощь ни в СИЗО, ни в колонии не представляется возможным. В СИЗО-1 на Володарского у врачей чаще всего просто нет почти никаких лекарств, кроме обезболивающего и активированного угля. Поэтому заключенные просят родных передавать им необходимые лекарства и витамины (а список тоже ограничен) в медпередачах. При этом правила все время ужесточаются.

В прошлом году в СИЗО-1 в Минске ввели новые правила приема медицинских передач. Они усложнили получение медподдержки снаружи.

В колониях с получением витаминов и лекарств в передачах, которые там разрешены раз в полгода, все еще сложнее. Кроме того, есть немало случаев, когда людей отправляют в колонии с тяжелыми заболеваниями. Иногда это заканчивается смертью заключенного.

Так, в витебской колонии №3 «Витьбе» в ночь с 8 на 9 января 2024 года умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. Это уже вторая смерть политзаключенного в этой колонии за восемь месяцев. В начале мая 2023 года в «Витьбе» умер 61-летний блогер и общественный активист из Пинска Николай Климович.

Его, как и в случае Вадима Храсько, отправили в колонию с тяжелыми заболеваниями. По данным правозащитников, причинами смерти в двух случаях стали несвоевременные оказания им надлежащей медицинской помощи, однако уголовные дела по этим фактам не заведены.

Случай с цингой — это еще одна «черная метка» государству, которое на первое место ставит не благополучие и здоровье граждан, не будущее страны, а личные амбиции власти. При этом забывая, что каждой власти приходит конец.