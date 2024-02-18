закрыть
18 февраля 2024, воскресенье, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Цинга? Это как увидеть живого динозавра на улице»

  • 18.02.2024, 11:20
«Цинга? Это как увидеть живого динозавра на улице»
Степан Латыпов

Новость о болезни политзаключенного Латыпова вызвала шок.

У 43-летнего политзаключенного Степана Латыпова в колонии, где он отбывает 8,5 лет заключения, началась цинга. То есть заболевание, которым болели моряки в 15 веке, обнаружено спустя шесть веков в стране, которая только территориально, но может считаться европейской, мечтает строить ледоколы и самолеты. Цинга — это, конечно, «успех», пишет издание Plan B.

Болели моряки 5 веков назад

О цинге у Латыпова «Позірку» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, политзаключенный жалуется, что ему не оказывают медицинскую помощь и не передают лекарства.

Напомним, жителя «Площади Перемен» в Минске Степана Латыпова задержании 15 сентября 2020 года. Ему инкриминировали три статьи и 16 августа 2021 года Латыпова приговорили к 8,5 года колонии усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин (8 700 рублей). Политзаключенный вину не признал. Во время одного из судебных заседаний он в знак протеста воткнул себе в горло шариковую ручку. Ему была сделана операция.

В сентябре 2022 года суд Ивацевичского района перевел Латыпова на тюремный режим отбывания наказания на 2 года. Администрация ивацевичской колонии требовала трехлетнего срока. В конце того же месяца политзаключенного этапировали в могилевскую тюрьму №4.

Новость о том, что в 2024 году у человека обнаружилась цинга, вызвала шок. Это как услышать, что человек заболел бубонной чумой.

Цинга — это заболевание, связанное с недостатком витамина С. Она была опаснейшей болезнью в период между концом 15 и началом 19 века и в большей мере была распространена среди моряков из-за их скудного питания. При отсутствии витамина С цинга может развиться за четыре недели, при недостатке — за четыре месяца.

«Цинга практически всегда приводит к мучительной смерти»

Белоруский химик-фармацевт Сергей Бесараб поразился тому, что Степан Латыпов в 21 веке заболел цингой. И объяснил, что для этого человека надо держать только на воде, поскольку витамин С присутствует фактически во всех продуктах.

«Для тех кто не в курсе. Цинга — это заболевание, связанное с недостатком в организме витамина С (аскорбиновой кислоты). Человек, в отличие от некоторых животных, этот витамин синтезировать не в силах. Витамин С не только помогает усваивать железо из пищи, но, что важнее всего, участвует в синтезе коллагена», — написал у себя в Facebook ученый.

Бесараб поясняет: коллаген — это основной строительный белок в организме человека. Если нарушен его синтез, то начинают разрушаться кровеносные сосуды, хрящи, мышцы. Любые органы, где присутствует соединительная ткань. Капилляры становятся хрупкими, появляются внутренние кровоизлияния, кости начинают легко крошится и ломаться, рецедивируют зажившие переломы. Расшатываются и выпадают зубы. Перестают заживать раны. В итоге цинга практически всегда приводит к мучительной смерти.

«Для того, чтобы проявились симптомы цинги, витамин С должен полностью отсутствовать в рационе хотя бы несколько месяцев. Одним из достижений цивилизации можно считать то, что цинга практически полностью искоренена, казалось, что она осталась только в фильмах про пиратов.

Витамин С как самый простой и действенный антиоксидант (добавка, препятствующая окислению продуктов) добавляется практически во все. Начиная с детского питания, и заканчивая некоторыми лекарствами для стариков. То есть витамин С — практически вездесущ. Он есть даже в самых дешевых овощах вроде картофеля и капусты, он есть в сосновой хвое, даже в траве на улице, черт побери, он есть. Услышать сейчас «болеют цингой» это что-то сродни тому, чтобы увидеть живого динозавра на улице.

И вот открываешь белорусские новости и читаешь, что молодой цветущий парень, альпинист и дайвер, умирает от цинги. Даже слово «проказа» или «чума» удивили бы меня меньше», — удивился ученый.

Еще одна «черная метка» государству

Проблема неоказания медицинской помощи или неполной помощи в местах заключения давно известна. Получить квалифицированную помощь ни в СИЗО, ни в колонии не представляется возможным. В СИЗО-1 на Володарского у врачей чаще всего просто нет почти никаких лекарств, кроме обезболивающего и активированного угля. Поэтому заключенные просят родных передавать им необходимые лекарства и витамины (а список тоже ограничен) в медпередачах. При этом правила все время ужесточаются.

В прошлом году в СИЗО-1 в Минске ввели новые правила приема медицинских передач. Они усложнили получение медподдержки снаружи.

В колониях с получением витаминов и лекарств в передачах, которые там разрешены раз в полгода, все еще сложнее. Кроме того, есть немало случаев, когда людей отправляют в колонии с тяжелыми заболеваниями. Иногда это заканчивается смертью заключенного.

Так, в витебской колонии №3 «Витьбе» в ночь с 8 на 9 января 2024 года умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. Это уже вторая смерть политзаключенного в этой колонии за восемь месяцев. В начале мая 2023 года в «Витьбе» умер 61-летний блогер и общественный активист из Пинска Николай Климович.

Его, как и в случае Вадима Храсько, отправили в колонию с тяжелыми заболеваниями. По данным правозащитников, причинами смерти в двух случаях стали несвоевременные оказания им надлежащей медицинской помощи, однако уголовные дела по этим фактам не заведены.

Случай с цингой — это еще одна «черная метка» государству, которое на первое место ставит не благополучие и здоровье граждан, не будущее страны, а личные амбиции власти. При этом забывая, что каждой власти приходит конец.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко