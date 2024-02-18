Россияне шли на штурм Авдеевки без бронежилетов: таких потерь еще не было 5 18.02.2024, 11:23

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Экипировку снимали со своих «200-х».

Военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» сообщило, что российские военные, которые участвовали в штурмах Авдеевки, жалуются на отсутствие организации эвакуации раненых и погибших и даже обеспечения бронежилетами.

«В ходе штурмов Авдеевки к нам массово обращаются российские военные. Они присылают нам координаты пунктов управления, полевых складов с боеприпасами и места стоянки техники. Их мотивация проста: отомстить за погибших товарищей, которые погибли в мясных штурмах», - пишут партизаны «Атеш» в своем Telegram-канале.

Агенты «Атеш» из 87-го стрелкового полка, 55-й и 115-й отдельных мотострелковых бригад России сообщают, что подобных потерь еще не было за эту войну. Отмечается, что оккупанты вынуждены наступать под угрозой расстрела и случаи такого наказания уже были.

«Наступление часто проводилось без организации эвакуации раненых и погибших. Некоторые военные вынуждены были забирать бронежилеты с 200-х», - говорится в заметке.

«Атеш» передал информацию Силам обороны Украины.