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Начальника-лукашиста уволили с «Камволя»

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  • 18.02.2024, 11:31
  • 5,236
Начальника-лукашиста уволили с «Камволя»

До этого он нигде не работал.

На столичном предприятии «Камволь» кадровые изменения, сообщает nashaniva.com.

Освободилось место заместителя директора по идеологии. Последние полтора года должность занимал 27-летний Егор Макаревич, который до того не работал нигде.

Увольнение Макаревича совпало с назначением нового директора «Камволя». На это место поставили Юлию Гринчик, экс-начальницу управления внешнеэкономических связей «Беллегпрома».

История Егора Макаревича — пример того, как в современной Беларуси «работают» профессиональные «комсомольцы. Парень еще с подросткового возраста принимал участие во всевозможных «молодежных палатах», собраниях и «парламентах» на белорусском и «союзном» уровне.

Макаревич ездил по государственным учреждениям и предприятиям и проводил «часы информирования».

Пока неясно, нашли ли Макаревичу новую должность — возможно, еще более высокую, – или оставили в статусе выездного лектора.

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