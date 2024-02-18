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Диетолог рассказал о продуктах, которые по ошибке считают полезными

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  • 18.02.2024, 11:41
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Диетолог рассказал о продуктах, которые по ошибке считают полезными

С ними надо быть внимательнее.

Некоторые продукты, ежедневно употребляемые в пищу, мы по ошибке считаем однозначно полезными. Например, сметану и другие молочные продукты. На самом же деле некоторые из них вредят организму.

Об этом со ссылкой на диетолога-консультанта Алексея Кабанова рассказывают «Аргументы и факты».

«Проблема в том, что сметана – это слишком жирный продукт. В ней содержатся насыщенные жиры, которых слишком много в нашем рационе. Как следствие – повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения», – отметил Алексей Кабанов.

Также и с мясом: даже приготовленное на пару, оно не лишается жиров и других вредных компонентов, вредящих нашим сосудам, а также может привести к ожирению или повышению в крови сахара.

«Не стоит тешить себя надеждой, что приготовленные на пару котлеты из жирных сортов красного мяса станут менее вредными. <…>», – добавил он.

Быть внимательнее надо и с соками: в них не попадает содержащаяся в фруктах клетчатка. Чистая же фруктоза повышает содержание сахара в организме.

«Именно в сочетании с клетчаткой фруктоза усваивается наилучшим образом. Плюс ко всему в соки часто добавляют сахар, что очень негативно влияет на наш организм, так как сахара мы и так употребляем слишком много», – подвел итог диетолог.

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