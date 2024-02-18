Путина в итоге добьют 3 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

18.02.2024, 11:47

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Фото: Getty Images

Навальный стал для него проклятьем.

Путинцам удалось, казалось бы, невозможное. Они могли, схватив Навального, держать его в тюрьме в нормальных условиях. Пусть и выписав ему огромный срок. Это было бы для них полбеды.

Но, погубив Навального, путинцы превратили его из человека в символ. В символ своих преступлений. В символ того, что бесконечно это не может продолжаться. В символ необходимости перемен.

Навальный теперь для них стал еще более опасен. Потому что он теперь везде. Его уже не посадишь, не будешь ему мстить, издеваться над ним. С этим покончено.

Жизненный путь Алексея Навального трагически оборвался. Но человек стал идеей перемен. Ничего с ней поделать невозможно. С ней путинцам теперь придется жить как с проклятием. Она будет смотреть на них отовсюду, будет следовать за ними неотступно. И добьет их в итоге.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»