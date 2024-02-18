Внук классика белорусской литературы стал победителем престижной премии 1 18.02.2024, 11:59

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За лучшее издание для детей.

17 февраля в Вильнюсе в рамках поэтического фестиваля «Стихи на асфальте» были объявлены итоги премии Тетки за лучшие книги для детей и подростков, пишет bellit.info.

В номинации «Лучшая книга для детей и подростков» победил поэт и переводчик Антон Франтишек Брыль, написавший книгу «Мышыныя каляды» (издательство «Янушкевіч»).

В номинации «Лучшее художественное оформление» победила художница Лилия Бусарова с иллюстрациями к книге Эди Огнецвет «Мой рыжы Бім» (издательство «Мастацкая літаратура»).

Антон Франтишек Брыль — внук классика белорусской литературы Янки Брыля. Среди важнейших работ Антона Франтишка — перевод на белорусский язык древнеанглийской поэмы «Беовульф».