Внук классика белорусской литературы стал победителем престижной премии

Внук классика белорусской литературы стал победителем престижной премии1
- 18.02.2024, 11:59
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За лучшее издание для детей.
17 февраля в Вильнюсе в рамках поэтического фестиваля «Стихи на асфальте» были объявлены итоги премии Тетки за лучшие книги для детей и подростков, пишет bellit.info.
В номинации «Лучшая книга для детей и подростков» победил поэт и переводчик Антон Франтишек Брыль, написавший книгу «Мышыныя каляды» (издательство «Янушкевіч»).
В номинации «Лучшее художественное оформление» победила художница Лилия Бусарова с иллюстрациями к книге Эди Огнецвет «Мой рыжы Бім» (издательство «Мастацкая літаратура»).
Антон Франтишек Брыль — внук классика белорусской литературы Янки Брыля. Среди важнейших работ Антона Франтишка — перевод на белорусский язык древнеанглийской поэмы «Беовульф».